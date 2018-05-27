Канатоходец Расул Абакаров перешёл через разведённый Дворцовый мост

Десятки тысяч петербуржцев стали свидетелями уникального шоу в центре города: в полночь над разведённым Дворцовым мостом, на вершине его поднятых крыльев, в свете прожекторов появилась маленькая фигурка канатоходца Расула Абакарова с шестом в руках. Оркестр под управлением дирижёра Фабио Мастранжело на Адмиралтейской набережной заиграл «Гимн Великому городу», затем русскую классику и раздалась барабанная дробь... Поначалу показалось, что вышла заминка: Расул и сам переживал перед мероприятием — идти по канату, когда под тобой течет река, от чего кружится голова, гораздо сложнее, чем переходить над стабильной поверхностью. Зрители запереживали: «Ой, мамочки, как страшно! А он может вернуться, если что? А страховка есть?» Но канатоходец победил страх и все сложности, обусловленные природой, и перешёл на высоте 40 метров над водой — с Васильевского острова к Адмиралтейству. С воды раздавались гудки теплоходов — многие приобрели экскурсии именно на это время, чтобы понаблюдать оригинальный трюк с воды. «Ура, дошел!» – выдохнули зрители.

С этого уникального циркового спектакля, сопровождаемого концертом оркестра театра «Мюзик-холл» «Северная Симфония», начался новый сезон шоу «Поющие мосты».