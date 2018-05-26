«Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Со счетом 3:1 закончилась финальная игра Лиги чемпионов, победу вырвал мадридский «Реал», на втором месте остался «Ливерпуль». Матч прошел 26 мая в Киеве.

Первый гол в ворота «Ливерпуля» забил Карим Бензема. Мяч влетел в сетку на 51-й минуте матча из-за ошибки вратаря. При вводе в игру Лорис Кариус сбросил мяч прямо на ногу нападающего «Реала», тому оставалось только подтолкнуть его в ворота.

Уже через четыре минуты «Ливерпуль» сравнял счёт, автор гола — Садио Мане.

На 63-й минуте забил только вышедший на замену нападающий «Реала» Гарэт Бэйл, причём второй гол скорее можно назвать шедевром, в отличие от предыдущего курьеза.

На 82-й минуте Кариус совершил вторую результативную ошибку, Бэйл оформил дубль.

Отметим, в прошлом году стартовый состав «Реал» был точно таким же, как на игру 26 мая 2018 года. Это третья победа мадридского клуба подряд и пятый без перерывов выход в финал.