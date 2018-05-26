Вслед за Полтавченко на «Беговую» ринулись петербуржцы

На открытой вечером 26 мая станции метро Петербурга «Беговая» в первый час работы образовалась толпа из желающих увидеть новый вестибюль.

О проблемах на входе на «Беговую» рассказывают очевидцы. У дверей образовалась толпа горожан, которые хотят попасть в новый вестибюль. О такой же ситуации с «Новокрестовской» информации не поступало, вероятно, из-за того, что 13 мая ее уже показывали горожанам. Напомним, первым 26 мая станции посетил губернатор Петербурга, торжественно перерезав красные ленточки на входах.