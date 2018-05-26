Вслед за Полтавченко на «Беговую» ринулись петербуржцы
На открытой вечером 26 мая станции метро Петербурга «Беговая» в первый час работы образовалась толпа из желающих увидеть новый вестибюль.
О проблемах на входе на «Беговую» рассказывают очевидцы. У дверей образовалась толпа горожан, которые хотят попасть в новый вестибюль. О такой же ситуации с «Новокрестовской» информации не поступало, вероятно, из-за того, что 13 мая ее уже показывали горожанам. Напомним, первым 26 мая станции посетил губернатор Петербурга, торжественно перерезав красные ленточки на входах.
Справка:
«Беговая», расположенная неподалёку от парка 300-летия, все время оставалась в разряде отстающих: сыграли свою роль обводненные грунты, в которых она сооружена, и тот факт, что их негде было размещать. Несмотря на это, продолжение Невско-Василеостровской линии метро севернее «Приморской» собирались открывать одновременно вместе с обеими новыми станциями. Изначально планировали к апрелю, затем сдвинули на две недели, потом назывались даты 29 апреля и 13 мая. Тем не менее 13 мая, когда были назначены тестовые мероприятия для инфраструктуры к чемпионату мира по футболу, для пассажиров открыли только «Новокрестовскую», на «Беговую» поезда ходили в рабочем режиме.