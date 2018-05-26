Посетителям кинотеатра «Великан Парк» не дал досмотреть «Дэдпул 2» сбой электросети
Около полутора часов без света простоял торговый центр «Великан Парк» возле станции метро Петербурга «Горьковская». Вечером 26 мая там произошла авария на электросети.
О прерванном киносеансе «Фонтанке» рассказали читатели. По их словам, просмотр фильма «Дэдпул 2» примерно на середине сменился игрой в театр теней. «Кто-то показывает бабочку, кто-то петуха», – делятся горожане. Однако просмотр так и не продолжился и клиентам предложили покинуть здание, с возмещением цены за билет. Спустя примерно полтора часа свет в торговый центр вернулся, однако какое-то время ещё не работали компьютеры.