СМИ: О назначении Семака в «Зенит» объявят на следующей неделе

Новым главным тренером петербургского футбольного клуба «Зенит» станет Сергей Семак.

Как пишет 26 мая «Спорт-Экспресс», официально о назначении может быть объявлено уже в понедельник. По информации издания, окончательное решение руководство «Зенита» приняло после того, как второй претендент — Маурицио Сарри — договорился о работе в «Челси».

Семак сейчас является главным тренером «Уфы». Выкупить его у башкирского клуба обойдется «Зениту» в 1 млн евро. Отметим, это значительно дешевле, чем выкуп Сарри, — владельцу «Челси» Роману Абрамовичу придется заплатить 8 млн евро «Наполи» за итальянского специалиста.

При этом генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что ему ничего не известно о переходе Семака в "Зенит". «Никаких поводов для разговоров по Сергею Богдановичу нет. На сегодняшний день он тренер "Уфы"», – подчеркнул Газизов.

Напомним, Сергей Семак выступал в качестве игрока за «Зенит» с 2010 по 2013 год, затем входил в тренерский штаб петербургского клуба — был помощником Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу.