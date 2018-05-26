Регистрация на Фестиваль ЗСД продлена до 30 мая

Регистрация на Фестиваль ЗСД вновь открыта по многочисленным просьбам желающих участвовать в забеге и велопробеге по ЗСД 2 июня на самой красивой дистанции города.

До 30 мая у вас еще будет возможность зарегистрироваться на забег по ЗСД. Впервые участники смогут попасть на Западный скоростной диаметр без машины и увидеть Петербург с уникальной точки.

25 мая официально закрылась регистрация на забег по ЗСД. Слоты на велопарад закончились за первые два дня с начала запуска проекта. Но уже за сегодня на сайт zsdfest.ru поступило 35 новых заявок на участие. Интерес к мероприятию только вырос. И для того, чтобы каждый желающий успел стать свидетелем первого в истории Санкт-Петербурга Фестиваля ЗСД, мы решили продлить регистрацию на забег до 30 мая включительно.

Что делать тем, кто хочет проехаться в велопараде? Ждать следующей недели и внимательно следить за постами в официальной группе фестиваля в ВКонтакте. Именно там будет вся информация о количестве слотов, которые будут доступны.

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Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по развитию туризма и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», гипермаркет «О’Кей». Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этот день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше чем за сутки.