Губернатор Петербурга принял участие в церемонии открытия «Беговой» и «Новокрестовской»
На церемонии, которая прошла 26 мая на станции "Беговая", Полтавченко отметил самоотверженную работу метростроевцев и поблагодарил их за работу. Кроме того, градоначальник подтвердил планы Смольного выделять ежегодно на строительство метро не менее 30 млрд рублей. После этого была разрезана красная ленточка ножницами, которые служат для этого с 1955 года.
Стоимость строительства участка составила 36,8 млрд рублей, из которых 13,8 — федеральное софинансирование. При этом госконтракт непосредственно на строительно-монтажные работы стоит 30,9 млрд. Пропускная способность линии — 29 пар поездов в час. Суточный объем перевозки — 761 тыс. пассажиров.
Справка:
Напомним, «Беговая» все время оставалась в разряде отстающих: сыграли свою роль обводненные грунты, в которых она сооружена, и тот факт, что их негде было размещать. Несмотря на это, продолжение Невско-Василеостровской линии метро севернее «Приморской» собирались открывать одновременно вместе с обеими новыми станциями. Изначально планировали к апрелю, затем сдвинули на две недели, потом назывались даты 29 апреля и 13 мая. Тем не менее 13 мая, когда были назначены тестовые мероприятия для инфраструктуры к чемпионату мира по футболу, для пассажиров открыли только «Новокрестовскую», на «Беговую» поезда ходили в рабочем режиме.