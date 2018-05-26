Губернатор Петербурга принял участие в церемонии открытия «Беговой» и «Новокрестовской»

Георгий Полтавченко открыл продолжение зеленой линии петербургского метро. Пассажиров начнут пускать в 21.00.

На церемонии, которая прошла 26 мая на станции "Беговая", Полтавченко отметил самоотверженную работу метростроевцев и поблагодарил их за работу. Кроме того, градоначальник подтвердил планы Смольного выделять ежегодно на строительство метро не менее 30 млрд рублей. После этого была разрезана красная ленточка ножницами, которые служат для этого с 1955 года.

Стоимость строительства участка составила 36,8 млрд рублей, из которых 13,8 — федеральное софинансирование. При этом госконтракт непосредственно на строительно-монтажные работы стоит 30,9 млрд. Пропускная способность линии — 29 пар поездов в час. Суточный объем перевозки — 761 тыс. пассажиров.