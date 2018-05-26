Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ вышли на связь с космосом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после двусторонних переговоров позвонили космонавтам, которые сейчас находятся на борту МКС. Беседовали с главами государств Антон Шкаплеров, командир экспедиции МКС-55, и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Норишиге Канаи.

Запись разговора выложена на сайте Кремля вечером 26 мая. Российский президент несколько раз пожелал космонавтам удачи и отметил, что российско-японское сотрудничество в сфере космоса длится уже 10 лет. «Не только граждане Японии, исследователи, работают в космосе, но и большой объем аппаратуры и исследований проводится японскими специалистами», – подчеркнул Путин.

Японский премьер-министр в свою очередь порадовался, что участники экспедиции «дружно работают вместе». Он выразил надежду, что сотрудничество будет развиваться и далее.

Владимир Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели сеанс связи с Международной космической станцией https://t.co/FYmxwRyvFk pic.twitter.com/ywNYSbUFPb — Президент России (@KremlinRussia) 26 мая 2018 г.

Прежде чем выйти на связь с космонавтами, стороны провели переговоры и подписали ряд соглашений. Они торжественно открыли «перекрёстные» годы России и Японии. Путин отметил, что церемония в Большом театре даст старт 400 культурным мероприятиям, посвящённым российско-японским отношениям. Синдзо Абэ поздравил президента с «полной победой на выборах».

Напомним, накануне японский премьер посетил Петербургский международный экономический форум, где рассказал о желании увидеть в финале ЧМ-2018 по футболу сборные России и Японии.