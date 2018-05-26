Картину Репина в Третьяковке повредили на полмиллиона рублей
Ущерб от нападения вандала на картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына») составил более 500 тыс. рублей.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс», об этом 26 мая в ходе судебного заседания заявил судья на рассмотрении ходатайства об аресте мужчины, подозреваемого в порче полотна. Напомним, полиция просит его арестовать, по факту вандализма возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы. Сам мужчина рассказал, что выпил 100 граммов водки и его «чего-то накрыло». После этого он и совершил акт вандализма.
Справка:
Вандал атаковал картину вечером 25 мая. Он разбил стекло картины металлическим столбиком и повредил полотно, рассказали в ГУ МВД. В Третьяковской галерее уточнили, что злоумышленник нанес полотну серьезные повреждения. «Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича», – говорилось в сообщении пресс-службы музея.
Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» была написана Ильей Репиным в 1883-1885 годах. На ней изображена смерть царевича Ивана, которого якобы смертельно ранил во время ссоры его отец Иван Грозный. В народе картина получила название «Иван Грозный убивает своего сына». Картина была куплена Павлом Третьяковым для его собрания. В 1913-м ее повредил ножом старообрядец Абрам Балашов. Однако Илья Репин переписал испорченные участки. В 2013 году православные активисты требовали убрать картину из музея. Они утверждали, что полотно «клеветническое», а доказательств убийства Иваном Грозным своего сына нет.