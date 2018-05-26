Картину Репина в Третьяковке повредили на полмиллиона рублей

Ущерб от нападения вандала на картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына») составил более 500 тыс. рублей.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс», об этом 26 мая в ходе судебного заседания заявил судья на рассмотрении ходатайства об аресте мужчины, подозреваемого в порче полотна. Напомним, полиция просит его арестовать, по факту вандализма возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы. Сам мужчина рассказал, что выпил 100 граммов водки и его «чего-то накрыло». После этого он и совершил акт вандализма.