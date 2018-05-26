Песков просыпается мокрым после снов о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о снах, в которых к нему является строгий Владимир Путин.

Своими кошмарами Песков поделился в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на НТВ. Ведущий спросил, часто ли пресс-секретарю снится его начальник.

«Снится, всегда очень страшно. Он мне снится всегда, когда он очень строгий. Знаешь, это белая горячка: «О господи, я забыл что-то сделать». Из-за этого ты весь мокрый просыпаешься: «Господи». В эти моменты иногда бывает», — рассказал Песков.

В той же передаче пресс-секретарь президента ответил на еще несколько важных вопросов. Так, он рассказал, что дергать его за усы имеет право только жена (Песков женат на фигуристке Татьяне Навке). Также чиновник заявил, что ему вовсе не было обидно от слов Путина о том, что Песков «несет пургу».

«Пресс-секретари никогда никого не обманывали и не обманывают. Максимум, что могу делать, — это гнать ты сам знаешь что», — сказал Песков ведущему Тиграну Кеосаяну.