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26.05.2018 17:55

Изобретатель бесполезных вещей из США создал ужасающую установку для стрижки

Американский изобретатель и видеоблогер Джозеф Хершер создал, как он сам о ней отзывается, самую опасную в мире машинку для стрижки волос. 

Видеоролик, запечатлевший процесс стрижки волос на голове самого изобретателя, он выложил на YouTube. Ряд последовательных действий приводит в движение колесо, которое сначала снимает с головы Хершера шляпу, затем «ровняет» волосы на висках, а в конце вертящийся нож спускается к голове изобретателя и срезает волосы с макушки. «Ужасающая машинка. Самое опасное устройство в мире?» – задается вопросом Хершер. 

Популярность его страница на YouTube приобрела ещё в 2012 году. Он также создал марколизатель, пирогоподаватель, зубочиститель и прочие, не менее бесполезные девайсы. Программист вдохновляется столь же бесполезными, но созданными уже в прошлом веке «Машинами Голдберга». Свои устройства он обобщил названием Joseph’s Machines.


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