На ЗСДфесте научат правильно бегать и плавать

Забег и велопробег по западному скоростному диаметру, яркий арт-перформанс, лекции и мастер-классы — всё это уже 2 июня на Фестивале ЗСД.

Занятия в стартовом городке для участников и гостей Фестиваля ЗСД проведут тренеры школ I Love Supersport, «Лаборатория бега Runlab» и А1Triathlon.

Лекторий заработает в 15.00 на главной сцене фестиваля ( у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42 ) . Мастер-классы пройдут на площадке спортивных активностей фестиваля.

ЛЕКЦИИ

• Здоровье бегуна

Спикер: Евгений Суборов

Полезно всем, кто начинает заниматься спортом: бегать, плавать, кататься на лыжах или крутить педали. Евгений Суборов расскажет, как занятия спортом влияют на организм.

О спикере: Евгений Суборов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, врач анестезиолог-реаниматолог. Евгений имеет степень PhD Университета Тромсё (Норвегия). Евгений и сам занимается бегом. Он пробежал 11 марафонов в Стокгольме, Риге, Таллине, Берлине, Петербурге.

• Что такое трейлраннинг?

Спикер: Варвара Журавлева

Трейлраннинг — это сочетание горного бега и кросса, бег по тропинкам и бездорожью вдали от города, в лесу. Варвара расскажет о том, как начать заниматься трейлраннингом, о выборе экипировки и о своем опыте участия в крупных российских стартах — Elton Ultra Trail 38К, Adidas Elbrus World Race 34К и Crimea X Run Ultra Trail 52К. Приходите на лекцию и получите возможность выиграть одну из фирменных бутылок для воды от школы I Love Superpsport или сертификат на неделю бега.

О спикере: Варвара Журавлева — ультрамарафонец, координатор школы I LOVE SUPERSPORT направления Running, сейчас готовится к дистанции 80 километров на озере Эльтон (Волгоградская область), которую пройдет летом 2018 года.

• Человек и море

Спикер: Андрей Коновалов

Андрей вспомнит вместе с нами историю плавания, забытые способы плавания, а также расскажет про самые популярные марафонские заплывы: через проливы Босфор и Ла-Манш, «Замок Иф», «Побег из Алькатраса» и другие.

О спикере: Андрей Коновалов — мастер спорта по плаванию, призер Всероссийских студенческих соревнований, бронзовый призер Кубка России в категории Masters на дистанции 800 метров вольным стилем. Владеет эффективным методом обучения плаванию Терри Лафлина «Полное погружение».

• Выбор экипировки для бега

Спикер: Андрей Жирнов

О том, как правильно выбрать экипировку для тренировок и соревнований по бегу для любителей, на что стоит обратить внимание при выборе кроссовок, одежды и аксессуаров, а также почему каждый бегун должен знать, какая у него пронация.

О спикере: Андрей Жирнов — сооснователь «Лаборатории бега Runlab» в Петербурге, организатор серии стартов Tour de Vyborg и один из первых Ironman России.

• Современный триатлон: какой он и где можно его найти

Спикер: Михаил Москвин

Михаил расскажет про триатлон, его историю и мотивацию для тренировок, представит календарь нового сезона стартов. Команда А1 Triathlon ответит на вопросы и покажет несколько эпических видеороликов, а также разыграет призы и слоты на старты.

О спикере: Михаил Москвин, директор А1 Triathlon, Ironman, марафонец и ультрамарафонец.

МАСТЕР-КЛАССЫ

• Мастер-класс по правильному бегу

Кто ведет: Алиса Матьяш

Алиса продемонстрирует правильную постановку стопы, расскажет о дыхании при беге и о том, как бегать и получать удовольствие! Подходит для любого уровня подготовки.

О тренере: Алиса Матьяш — мастер спорта по легкой атлетике, трехкратная рекордсменка России в беге на 400 метров, финалистка ЧМ среди юниоров г.Монктон (Канада), неоднократный победитель первенств России, тренер в школе I Love Supersport Running с ноября 2016 года.

• Функциональный тренинг

Кто ведет: Артем Малютин

Вас ждет классная функциональная тренировка на все группы мышц, которая подойдет спортсменам и новичкам в спорте. Функциональная тренировка — это развитие самых необходимых, базовых для любого вида спорта элементов: силы, выносливости, скорости, координации, гибкости и точности выполнения задач. Приходите на мастер-класс и выиграйте сертификат на ЕМС-тренировку или сертификат на неделю бега в подарок.

О тренере: Артем Малютин — тренер по горному бегу и лыжным гонкам с большим опытом работы с любителями, мастер спорта по лыжному полиатлону и сертифицированный тренер по функциональному тренингу, TRX и ОФП.

• Сухое плавание (Растяжка пловца)

Кто ведет: Андрей Коновалов

Недостаточная гибкость пловцов приводит к ошибкам в технике и даже травмам. На мастер-классе вы узнаете, как делать растяжку, какие группы мышц задействованы в плавании (ответ — все!) и что можно сделать уже сейчас, даже если вы совсем не умеете плавать. Подходит для любого уровня подготовки. Приходите на мастер-класс и выиграйте сертификат на пробную тренировку по плаванию по технике «Полное погружение».

О тренере: Андрей Коновалов — мастер спорта по плаванию, призер Всероссийских студенческих соревнований, бронзовый призер Кубка России в категории Masters на дистанции 800 метров вольным стилем. Владеет эффективным методом обучения плаванию Терри Лафлина «Полное погружение».

Не забывайте, что участников фестиваля ждут конкурсы и подарки от наших партнеров.

Основатель и главный тренер школы бега «Типичный марафонец» Миша Быков проведет семейный турнир по челночному бегу. Среди призов – беговые кроссовки от «Лаборатории бега RunLab», велоэкипировка от AlienBike, а также плюшевые гориллы и сертификат на празднование дня рождения в GorillaPark на сумму 10 тысяч рублей.

Победителям турниров «Алиенбайк» достанутся не по-детски «навороченный» велосипед для ребенка и самокат для себя любимого. Сертификат на 2 тысячи рублей и другие призы будут приятным дополнением к победе!

Последние новости фестиваля на страницах "Фонтанки".

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Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», гипермаркет «О’Кей». Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этот день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше чем за сутки.