На ЗСДфесте научат правильно бегать и плавать

Еще
18:27 26.05.2018
Пришлите свою новость!
18:22
Песков просыпается мокрым после снов о Путине
17:57
«Новичок» и мельдоний вдохновили жюри Такс-парада
17:55
Изобретатель бесполезных вещей из США создал ужасающую установку для стрижки
17:17
Тренер «Спартака» обрадовался, что Сарри едет в «Челси», а не в «Зенит»
17:11
«Площадь Восстания» проверили за 40 минут
16:55
Путин посоветовал правительству «находить нестандартные подходы»
16:41
«Площадь Восстания» закрыта на вход и выход
16:31
Собянин идет на второй с половиной срок
16:21
Театр.doc нашёл новую площадку для «Пыток» в Петербурге
16:03
Владимир Якунин — о проекте нового музея Достоевского: Поучаствую в размере своей пенсии
16:00
Новая Голландия: Парк был закрыт только частично
15:35
СМИ: На пострадавшей от вандала картине Репина не было защитного покрытия
15:30
МЧС: Поврежденная газовая труба закрыла Новую Голландию
15:14
БГ устроил «Вавилон» на Невском
15:12
Лидеры Северной и Южной Кореи провели вторую встречу
14:46
СМИ: Приход Сарри в «Челси» откладывается из-за огромных отступных
14:43
Полтавченко: Путин сказал, что у него нет замечаний к форуму и мы молодцы
14:42
Медный всадник встретит День города чистым
14:14
На ПМЭФ подписали 550 соглашений на 2 трлн 365 млрд рублей
14:06
Жители Петербурга вызвали полицию на концерт Шнурова в рамках ПМЭФ
13:40
По Петербургу проехали 235 раритетных машин, автобусов и троллейбусов
13:34
Мутко: «Фром май харт из футбол», но из РФС ухожу
13:21
Смольный подписал соглашение с "БалтНедвижСервисом" по трамваю в Славянку
13:09
Дотронуться до Lamborghini на Рубинштейна стоило студенту из Турции сломанной челюсти
12:53
Бывший глава МЧС Кемерово написал рапорт об отставке
12:34
Вандал рассказал о нападении на картину Репина: «Водки выпил 100 граммов, и накрыло»
12:18
Мотоцикл проекта «Кортеж» пойдет в серийное производство в 2019 году
12:11
Рабочего насмерть придавило палетой на складе на Парнасе
12:05
“АвтоВаз” не испытывает проблем с поставками от “Русала”, но на всякий случай ищет замену
12:00
“АвтоВаз” рассказал, что придет на смену Priora
11:59
Вандал атаковал картину Репина из-за «недостоверных фактов»
11:39
Лахта Центр заговорил с петербуржцами
11:28
«Я... свою мечту»: Шнуров написал стихотворение о разводе с женой
11:23
«Беговую» и «Новокрестовскую» откроют для пассажиров сегодня в девять вечера
11:06
Картине «Иван Грозный...» Репина нанесены серьезные повреждения вандалом
11:04
Автор портретов Путина открывает собственный музей на Невском
11:01
Двое детей за сутки выпали из окон 5-го этажа и остались живы
10:56
На Балтийском заводе горели опилки
10:45
"Яндекс" подписал соглашение со Смольным о сотрудничестве на транспорте и в образовании
10:33
Депутаты смягчат наказание за соблюдение санкций
10:18
Руководителям кемеровского МЧС предъявлены обвинения
10:14
Вечеринка у Прохорова: а была ли Рианна? Может, никакой Рианны и не было
10:08
Вандал повредил картину Репина в Третьяковской галерее
10:05
"ЭР-Телеком" снимет показания петербургских счетчиков удаленно
09:58
Невский, мосты и набережные: в центре начинают закрывать движение ради праздника
02:27
Финский фестиваль камерной музыки забросит десант в Петербург
01:54
«Классику на Дворцовой» споют Роберто Аланья и «певица мира» по версии BBC
01:30
Таксы проскачут «орловскими рысаками» и сыграют в квиддич
01:16
В "Соляном городке» научат ремеслам и «чтению» петербургских фасадов
00:54
Швейцарская прокуратура сняла все обвинения в адрес Платини
00:33
Рязань просит включить ее в «Золотое кольцо России»
00:19
Минобороны: Офицеры ГРУ из доклада Bellingcat по сбитому «Боингу» давно уволены
00:11
В Киеве заявили о тайном переселении в Крым миллиона россиян
25/05
Пассажиры в Пулково ждут высадки из самолёта час, очередь возникла из-за ПМЭФа
25/05
Путин предостерег Запад от перехода «красной линии» в отношениях с Россией
25/05
Путин назвал плохим возможный финал мундиаля Россия - Япония
25/05
Костин трудоустроил Трампа после президентства главой Банка России
25/05
МИД РФ обвинил следствие по крушению MH17 под Донецком в заданности поиска виновных
25/05
Спектакль Театра.doc в Петербурге под угрозой: организаторы говорят о давлении ФСБ
25/05
«Площадь Восстания» проверили за час
25/05
Медведев двинул Дворковича в совет директров "Роснано"
25/05
Петербург подписал соглашение о дальнейшем развитии порта Бронка
25/05
Маск посчитал украинцев россиянами
25/05
"Площадь Восстания" закрыли на проверку
25/05
Грузия переименовала Литву
25/05
Путин: США вредят себе, препятствуя другим странам при расчетах в долларах
25/05
Девушки ПМЭФ-2018: возможно, лучшее, что было на форуме
25/05
В лофт-проекте «Этажи» закрывается книжный магазин «Факел»
25/05
На КАД сгорел автобус
25/05
Смольный показал после зачистки Апраксин двор — пока его снова не заняли
Предыдущие новости
Архив материалов
ЗСДфест
Версия для печати
26.05.2018 17:29

На ЗСДфесте научат правильно бегать и плавать

Забег и велопробег по западному скоростному диаметру, яркий арт-перформанс, лекции и мастер-классы — всё это уже 2 июня на Фестивале ЗСД.
На ЗСДфесте научат правильно бегать и плавать

Занятия в стартовом городке для участников и гостей Фестиваля ЗСД проведут тренеры школ I Love Supersport, «Лаборатория бега Runlab» и А1Triathlon.

Лекторий заработает в 15.00 на главной сцене фестиваля ( у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42 ) . Мастер-классы пройдут на площадке спортивных активностей фестиваля.

ЛЕКЦИИ

    • Здоровье бегуна

Спикер: Евгений Суборов

Полезно всем, кто начинает заниматься спортом: бегать, плавать, кататься на лыжах или крутить педали. Евгений Суборов расскажет, как занятия спортом влияют на организм.

коллаж "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

О спикере: Евгений Суборов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, врач анестезиолог-реаниматолог. Евгений имеет степень PhD Университета Тромсё (Норвегия). Евгений и сам занимается бегом. Он пробежал 11 марафонов в Стокгольме, Риге, Таллине, Берлине, Петербурге.

    • Что такое трейлраннинг?

Спикер: Варвара Журавлева

Трейлраннинг — это сочетание горного бега и кросса, бег по тропинкам и бездорожью вдали от города, в лесу. Варвара расскажет о том, как начать заниматься трейлраннингом, о выборе экипировки и о своем опыте участия в крупных российских стартах — Elton Ultra Trail 38К, Adidas Elbrus World Race 34К и Crimea X Run Ultra Trail 52К. Приходите на лекцию и получите возможность выиграть одну из фирменных бутылок для воды от школы I Love Superpsport или сертификат на неделю бега.

коллаж "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

О спикере: Варвара Журавлева — ультрамарафонец, координатор школы I LOVE SUPERSPORT направления Running, сейчас готовится к дистанции 80 километров на озере Эльтон (Волгоградская область), которую пройдет летом 2018 года.

    • Человек и море

Спикер: Андрей Коновалов

Андрей вспомнит вместе с нами историю плавания, забытые способы плавания, а также расскажет про самые популярные марафонские заплывы: через проливы Босфор и Ла-Манш, «Замок Иф», «Побег из Алькатраса» и другие.

коллаж "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

О спикере: Андрей Коновалов — мастер спорта по плаванию, призер Всероссийских студенческих соревнований, бронзовый призер Кубка России в категории Masters на дистанции 800 метров вольным стилем. Владеет эффективным методом обучения плаванию Терри Лафлина «Полное погружение».

    • Выбор экипировки для бега

Спикер: Андрей Жирнов

коллаж "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

О том, как правильно выбрать экипировку для тренировок и соревнований по бегу для любителей, на что стоит обратить внимание при выборе кроссовок, одежды и аксессуаров, а также почему каждый бегун должен знать, какая у него пронация.

О спикере: Андрей Жирнов — сооснователь «Лаборатории бега Runlab» в Петербурге, организатор серии стартов Tour de Vyborg и один из первых Ironman России.

    • Современный триатлон: какой он и где можно его найти

Спикер: Михаил Москвин

Михаил расскажет про триатлон, его историю и мотивацию для тренировок, представит календарь нового сезона стартов. Команда А1 Triathlon ответит на вопросы и покажет несколько эпических видеороликов, а также разыграет призы и слоты на старты.

коллаж "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

О спикере: Михаил Москвин, директор А1 Triathlon, Ironman, марафонец и ультрамарафонец.

МАСТЕР-КЛАССЫ

    • Мастер-класс по правильному бегу

Кто ведет: Алиса Матьяш

Алиса продемонстрирует правильную постановку стопы, расскажет о дыхании при беге и о том, как бегать и получать удовольствие! Подходит для любого уровня подготовки.

коллаж "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

О тренере: Алиса Матьяш — мастер спорта по легкой атлетике, трехкратная рекордсменка России в беге на 400 метров, финалистка ЧМ среди юниоров г.Монктон (Канада), неоднократный победитель первенств России, тренер в школе I Love Supersport Running с ноября 2016 года.

    • Функциональный тренинг

Кто ведет: Артем Малютин

Вас ждет классная функциональная тренировка на все группы мышц, которая подойдет спортсменам и новичкам в спорте. Функциональная тренировка — это развитие самых необходимых, базовых для любого вида спорта элементов: силы, выносливости, скорости, координации, гибкости и точности выполнения задач. Приходите на мастер-класс и выиграйте сертификат на ЕМС-тренировку или сертификат на неделю бега в подарок.

коллаж "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

О тренере: Артем Малютин — тренер по горному бегу и лыжным гонкам с большим опытом работы с любителями, мастер спорта по лыжному полиатлону и сертифицированный тренер по функциональному тренингу, TRX и ОФП.

    • Сухое плавание (Растяжка пловца)

Кто ведет: Андрей Коновалов

Недостаточная гибкость пловцов приводит к ошибкам в технике и даже травмам. На мастер-классе вы узнаете, как делать растяжку, какие группы мышц задействованы в плавании (ответ — все!) и что можно сделать уже сейчас, даже если вы совсем не умеете плавать. Подходит для любого уровня подготовки. Приходите на мастер-класс и выиграйте сертификат на пробную тренировку по плаванию по технике «Полное погружение».

коллаж "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

О тренере: Андрей Коновалов — мастер спорта по плаванию, призер Всероссийских студенческих соревнований, бронзовый призер Кубка России в категории Masters на дистанции 800 метров вольным стилем. Владеет эффективным методом обучения плаванию Терри Лафлина «Полное погружение».

Не забывайте, что участников фестиваля ждут конкурсы и подарки от наших партнеров.

Основатель и главный тренер школы бега «Типичный марафонец» Миша Быков проведет семейный турнир по челночному бегу. Среди призов – беговые кроссовки от «Лаборатории бега RunLab», велоэкипировка от AlienBike, а также плюшевые гориллы и сертификат на празднование дня рождения в GorillaPark на сумму 10 тысяч рублей.

Победителям турниров «Алиенбайк» достанутся не по-детски «навороченный» велосипед для ребенка и самокат для себя любимого. Сертификат на 2 тысячи рублей и другие призы будут приятным дополнением к победе!

Последние новости фестиваля на страницах "Фонтанки".

Наши социальные сети: 

ВК: https://vk.com/zsdfest

Fb: https://www.facebook.com/zsdfest/

Insta: https://www.instagram.com/zsdfest2018/

Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», гипермаркет «О’Кей». Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этот день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше чем за сутки.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
25.05.2018 18:13

Только два дня в «Петербургской Недвижимости» - скидки на квартиры

«Петербургская Недвижимость» предлагает провести ближайшие выходные с максимальной пользой и выгодой. Только два дня, 26 и 27 мая, во всех офисах продаж при покупке квартиры в жилых комплексах комфорт-класса Setl City действует дополнительная скидка 50 000 рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.05.2018 17:16

Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов 20% прибыли

24 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в 2017 году
Setl City
25.05.2018 17:05

Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году

«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На ЗСДфесте научат правильно бегать и плавать
На ЗСДфесте будет бесплатный велопрокат
Где получить стартовые номера на забег и велопробег по ЗСД
Готовимся к ЗСДФесту: в парке Победы пройдет открытая тренировка по бегу
Фестиваль ЗСД: засвети скоростной диаметр Петербурга
Награды из рук олимпийской чемпионки Казанкиной ждут участников Фестиваля ЗСД
15 способов удивить на ЗСД
ЗСД-фестиваль: беги в хорошей компании
#ЗаСиДелись? Сними разминку и выиграй велосипед
ИНСТРУКЦИЯ: Как стать участником забега и велопробега ЗСДфеста
На ЗСДфесте научат правильно бегать и плавать
15 способов удивить на ЗСД
ИНСТРУКЦИЯ: Как стать участником забега и велопробега ЗСДфеста
Пробеги Петербург – возьми суперкубок
У Фестиваля ЗСД появилось лицо. Совершенно прекрасное
ЗСД отдадут любителям бега и велосипедистам
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Новичок» и мельдоний вдохновили жюри Такс-парада

БГ устроил «Вавилон» на Невском

Сергей Савостьянов/ТАСС

Жители Петербурга вызвали полицию на концерт Шнурова в рамках ПМЭФ

Новости компаний
Setl City
25.05.2018 18:13
Только два дня в «Петербургской Недвижимости» - скидки на квартиры
«Петербургская Недвижимость» предлагает провести ближайшие выходные с максимальной пользой и выгодой. Только два дня, 26 и 27 мая, во всех офисах продаж при покупке квартиры в жилых комплексах комфорт-класса Setl City действует дополнительная скидка 50 000 рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.05.2018 17:16
Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов 20% прибыли
24 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в 2017 году
Setl City
25.05.2018 17:05
Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году
«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
Компания Л1
25.05.2018 15:37
Компания Л1 получила аккредитацию в еще одном банке
24 мая 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию первой очереди ЖК «Лондон Парк» в ПАО «Транскапиталбанк». Все четыре корпуса уже сданы в эксплуатацию и активно заселяются
Магазин КЕЙ
25.05.2018 13:24
Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений
ГК «ЦДС»
25.05.2018 12:51
Группа ЦДС заключила первую сделку с привлечением «Семейной ипотеки»
Группа ЦДС заключила первую сделку с привлечением субсидированного ипотечного кредита со ставкой 6%. Средства предоставлены банком «ДельтаКредит».
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
СК «Полис Групп»
24.05.2018 19:40
СК «Полис Групп» развивает социальную инфраструктуру в Ленобласти
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин выразил благодарность компании «Полис Групп» за участие в развитии социальной инфраструктуры 47-го региона
ГК "Пионер"
24.05.2018 19:30
В Петербурге открылся современный курортный комплекс
23 мая в Курортном районе состоялось торжественное открытие оздоровительного курорта «Первая Линия»
Setl City
24.05.2018 18:22
Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали
Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.