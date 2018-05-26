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26.05.2018 17:17

Тренер «Спартака» обрадовался, что Сарри едет в «Челси», а не в «Зенит»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера заявил, что понимает, почему итальянский специалист Маурицио Сарри выбрал работу в «Челси», а не в «Зените».

Как пишет 26 мая Championat.com со ссылкой на CalcioNapoli24, Каррера считает, что лондонский клуб более привлекателен для работы, чем петербургский. Кроме того, тренер «Спартака» думает, что это облегчит его работу. 

«Сарри отказался возглавить "Зенит"? Ну и прекрасно! Если говорить серьёзно, он крайне уважаемый тренер и был бы серьёзным соперником для меня, но "Челси" действительно более привлекательный вариант. Поэтому думаю, что выбор Маурицио будет предсказуемым», — заявил Каррера.

Напомним, накануне британские СМИ сообщили, что назначение Сарри в «Челси» – вопрос решенный. Правда, сегодня появилась информация, что назначение задерживается из-за больших отступных, которые необходимо выплатить «Наполи» за уход Сарри (речь идет о 8 млн евро). Кроме того, «Челси» придется заплатить более 11 млн евро своему предыдущему тренеру — Антонио Конте.

Ранее СМИ сообщали, что Сарри может стать главным тренером петербургского «Зенита». Теперь наиболее вероятным претендентом на пост тренера петербургской команды остается нынешний наставник «Уфы» Сергей Семак, который до 2016 года входил в тренерский штаб «Зенита».


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