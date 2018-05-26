«Площадь Восстания» проверили за 40 минут

Станция метро Петербурга «Площадь Восстания» была закрыта на проверку бесхозного предмета почти 40 минут. К пяти часам вечера 26 мая ее вернули пассажирам.

Как сообщает пресс-служба городского метро, станцию открыли в 17:01 после того, как взрывотехники убедились, что ничего опасного в вестибюле нет. Пассажиры вновь могут пользоваться ближайшим выходом из метро к Московскому вокзалу. Напомним, на время проверки поезда проезжали вестибюль «Площади Восстания» без остановки, также был закрыт переход на «Маяковскую».