Путин посоветовал правительству «находить нестандартные подходы»

Президент России Владимир Путин провел первую встречу с обновленным правительством. Она прошла 26 мая в Екатерининском дворце Кремля, пишет РБК.

Путин заявил, что приоритетом в работе для министров должен стать «майский указ» о целях развития страны до 2024 года. Президент уверен, что чиновники будут работать «динамично, четко, слаженно, с предельной отдачей». Завершить подготовку к выполнению указа правительство должно к 1 октября, подчеркнул Путин. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что на цели, прописанные в указе, необходимо изыскать 8 трлн рублей. Видимо, выбора у чиновников нет — найти деньги придется.

«Не может быть никаких ссылок на какие бы то ни было обстоятельства, которые помешают выполнять эту работу качественно, на высоком уровне и в поставленные сроки. Вы должны проявлять инициативу, находить нестандартные подходы», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что кабинет министров будет решать «ключевые вопросы прорывного развития России».

«Именно здесь (в правительстве. — Прим. ред.) должен находиться мотор, двигатель обновления, перемен во всех сферах нашей жизни. Его ритм, энергию вашей работы должна чувствовать вся страна», – сказал президент.