Собянин идет на второй с половиной срок

Мэр Москвы Сергей Собянин решил выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах столичного градоначальника.

Как передает «Говорит Москва», об этом Собянин заявил 26 мая в ходе празднования дня рождения проекта «Активный гражданин» в Парке Горького. Напомним, действующий мэр столицы занимает свою должность с 21 октября 2010 года — тогда его утвердили депутаты Мосгордумы по представлению президента Дмитрия Медведева. В 2013-м он добровольно ушел в отставку для того, чтобы принять участие в досрочных выборах. На них он победил с результатом 51,37% голосов при явке 32%.

Выборы мэра Москвы должны пройти 9 сентября 2018 года. В них, помимо Собянина, собираются принять участие муниципальный депутат Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, кандидат от ЛДПР Вадим Кумин, журналист Антон Красовский.