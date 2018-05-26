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26.05.2018 16:31

Собянин идет на второй с половиной срок

Мэр Москвы Сергей Собянин решил выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах столичного градоначальника.

Как передает «Говорит Москва», об этом Собянин заявил 26 мая в ходе празднования дня рождения проекта «Активный гражданин» в Парке Горького. Напомним, действующий мэр столицы занимает свою должность с 21 октября 2010 года — тогда его утвердили депутаты Мосгордумы по представлению президента Дмитрия Медведева. В 2013-м он добровольно ушел в отставку для того, чтобы принять участие в досрочных выборах. На них он победил с результатом 51,37% голосов при явке 32%.

Выборы мэра Москвы должны пройти 9 сентября 2018 года. В них, помимо Собянина, собираются принять участие муниципальный депутат Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, кандидат от ЛДПР Вадим Кумин, журналист Антон Красовский.


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21.05.2018 16:47

Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»

В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»

«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00

15 мая компания Л1 празднует свой день рождения

Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
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Жители Петербурга вызвали полицию на концерт Шнурова в рамках ПМЭФ

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предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47
Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13
«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»
«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00
15 мая компания Л1 празднует свой день рождения
Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.05.2018 20:00
В офисе «Терминал-Ресурс» состоится презентация нового жилого комплекса
О скидках на старте продаж пойдет речь на презентации нового ЖК «Образцовый квартал 4», которая состоится 18 мая 2018 года для агентств недвижимости. Принять участие в презентации может любой представитель АН, отправив заявку по адресу sales@naholmah.ru до 16 мая
Автор фото Виктор Котов
07.05.2018 10:10
Блокадная музыкальная школа готовится к 100-летнему юбилею
Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова, что на Думской улице, 21 мая отпразднует 100-летний юбилей в Большом зале филармонии.
RBI
26.04.2018 11:34
Ultra City – инвестиционно привлекательный жилой комплекс Приморского района
У недвижимости в жилом комплексе компании «Северный город» наиболее высокий потенциал доходности среди всех проектов, которые реализуются в Приморском районе Петербурга. Таковы данные рейтинга, составленного экспертами инвестиционной компании Е3 Investment.
Вера Сережина, директор управления стратегического маркетинга Группы RBI
25.04.2018 16:01
Пора покупать? Что происходит на рынке недвижимости Петербурга
Главное, на что обращают внимание эксперты сферы строительства и недвижимости, подводя итоги первого квартала 2018 г., – хороший спрос, нетипичный для начала календарного года.
pixabay.com
25.04.2018 11:13
Дачники, не передающие показания счетчиков, могут остаться без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» в очередной раз напоминает сезонно проживающим потребителям-дачникам, имеющим дачи в Новгородской области о необхо-димости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
фото предоставлено Пресс-службой Группы «Эталон»
23.04.2018 11:55
В Группе «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2018 года
23 апреля 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 3000-го покупателя с начала года
фото предоставлено PR-службой Группы «Эталон»
20.04.2018 17:25
Студенты вновь посетили стройплощадку Группы «Эталон»
В апреле две группы студентов Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого побывали на строительной площадке «Дома на Обручевых», который «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Академическая».
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