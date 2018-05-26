Владимир Якунин — о проекте нового музея Достоевского: Поучаствую в размере своей пенсии

Вопрос о выделении участка под новый корпус музея Достоевского должен решиться в течение нескольких недель, рассказал «Фонтанке» в кулуарах ПМЭФ Андрей Якунин, соучредитель фонда «Петербург Достоевского», основатель и управляющий партнер международного холдинга VIYM и лондонский резидент. Напомним, бизнесмен выступает в этом проекте как меценат: его задачей является привлечение средств — порядка 650 млн рублей.

Корреспондент «Фонтанки» также поинтересовался, не собирается ли его отец, Владимир Якунин, экс-глава РЖД, участвовать в проекте. «Вы знаете, это очень интересный вопрос, – ответил спикер. – С одной стороны, мне было бы очень приятно, если какие-то вещи, которые делаются, нашли бы не только менторскую и родительскую поддержку, но и рублевую. Но, с другой стороны, всегда хочется делать что-то... мне все равно не избавиться, все равно напишут, что «Якунин-младший сделал то, сделал это». Капелька тщеславия — она все равно всегда существует».

Подошедший Якунин-старший уточнил, что не против принять участие. «В размере своей пенсии. Она у меня немаленькая, но все равно», – заявил он.

Накануне, 25 мая, губернатор Георгий Полтавченко и фонд «Петербург Достоевского» подписали на петербургском стенде форума соглашение о намерениях. Документ закрепляет намерение Петербурга и фонда возвести новое здание на месте, где ранее стоял дом 7 по Кузнечному переулку (его снесли в 70-х годах прошлого века. Новое пятиэтажное здание общей площадью 1600 кв. м будет примыкать к существующему зданию. Расширение музейных площадей приурочено к празднованию 200-летия со дня рождения писателя. Срок реализации проекта – 2018 – 2021 годы.

Архитектура нового здания, эскизы которого в 2016-м показал Евгений Герасимов, архитектор и еще один соучредитель фонда, вызвала резкое неприятие у ряда градозащитников, которые сочли ее чересчур «модерновой» для исторического центра. «По-моему, это ужасно. Рядом с мемориальным местом появляется чужеродный объект, абсолютно не соответствующий среде», – заявлял «Фонтанке» Александр Кононов, зампред петербургского ВООПИиК. В Смольном между тем сомневались в способности фонда привлечь требуемые средства. «Проект хороший, но непрерывность финансирования вызывает сомнения», – говорил вице-губернатор Говорунов на заседании Совета по инвестициям, где этой весной представляли проект. Губернатор в ответ заявил, что разрешение на строительство будет получено «при предъявлении 60% средств». Накануне на вопрос «Фонтанки» о том, есть ли уже реальные инвесторы, Андрей Якунин ответил: «Ищем».