Чтобы парадная не была подъездом

Смольный признал, что железные двери на парадных домов-памятников - это позор, как и состояние самих парадных. Но решать эту проблему должны сами жильцы.

В Петербурге порядка 1900 жилых домов-памятников, и примерно в каждой пятой парадной есть предметы охраны: лепной декор, витражи, балясины. По словам председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергея Макарова, следить за их состоянием, да и вообще наличием, в ведомстве не могут, и даже не стесняются в этом признаться.

«Наших сил не хватает, чтобы следить еще и за парадными, – разводит руками председатель комитета Сергей Макаров. – Понятно, что периодически мы получаем жалобы от жильцов: «У нас что-то не то происходит, придите оштрафуйте». Мы это делаем. Но на общем состоянии парадных это никак не сказывается. Нельзя заставить любить родину административными способами».

Последнее предложение относилось уже к нерадивым собственникам помещений, сдающим квартиры кому попало, а также к «черным экскурсоводам» и их вороватым клиентам.

Зато административный ресурс может пригодиться для того, чтобы мотивировать жильцов на самостоятельные действия — например, инициировать реставрацию и следить за поддержанием ее результата. Таким энтузиастам в КГИОПе готовы пролоббировать финансовую помощь. Правда, частичную. И только тем, кто победит в конкурсе предложений, условия которого пока не объявлены: диалог общества и власти на эту тему только начат, «правила игры» объявят позднее.

«Давайте вместе развивать инициативы по сохранению парадных, – призвал Сергей Макаров. – Потому что железные двери, которые остались с 1990-х годов и уродуют облик нашего города, – это позор. Просто стыдно смотреть: на прекрасном фасаде — железная дверь. Есть масса недорогих решений. Понятно, что в богатой парадной действительно нужно проводить реставрационные мероприятия, нужны значительные средства, и зачастую у жильцов их не хватает. Но это не значит, что можно сидеть сложа руки и ничего не делать».

За железные двери Петербург прошлым летом стыдил московский блогер-урбанист Илья Варламов. В конце мая 2018-го Смольный проблему признал. Инициативу, практическое применение которой пока что «за горами», в рабочей версии окрестили по-леопольдовски: «Ребята, давайте жить в красивых парадных!».

По просьбе «Фонтанки» в комитете прикинули, во сколько обойдется реставрация парадной по всем правилам: получилось от 1000 до 4000 рублей за квадратный метр — в зависимости от пышности убранства и количества утрат.

Масштабы бедствия оценили на конкретных примерах — начали с парадной на набережной Фонтанки, 66, в доходном доме Григория Елисеева: «Разбросать эту сумму только среди жильцов невозможно — люди, живущие здесь, не потянут, – оценил Макаров. – Восстановить эту парадную стоит в три раза дороже, чем просто сделать ремонт».

Тем не менее как раз по этому адресу жильцы готовы заняться восстановлением: для этого там создают совет дома, который будет заниматься составлением плана ремонта — его полагается утвердить в жилкомсервисе. Причем, чтобы реставрация прошла по всем правилам, на этапе получения задания на проектирование необходимо будет обратиться в КГИОП. В данном случае собственники договорились — их не так много: в парадной размещена одна организация, две ремонтируемых квартиры, двое апартаментов и одна коммуналка.

Но подобных примеров не так много. И демотивирующим фактором, помимо финансового, служат туристы и экскурсанты. Живое свидетельство противостояния можно увидеть буквально за углом – в парадной также дома Елисеева, но уже по Ломоносова, 14: здесь на лифте написали крупными красными буквами: «Экскурсии, пошли вон!».

По словам жительницы дома Веры Маджаровой, в их парадную частные экскурсии ходят десятками ежедневно, с рассвета и до глубокой ночи, а конструкция исторических дверей, частично стеклянных, свободно пропускает звуки. Уж не говоря о том, что убираться после большого количества посетителей — дело настолько нелегкое, что уборщицу, по словам петербурженки, сюда не могут найти с ноября. Спасибо, хоть один из мини-отелей в парадной в свое время профинансировал покраску стен!

А вот в парадной знаменитого дома эмира Бухарского на Каменноостровском таких арендаторов не нашлось: стены под мрамор с выложенными мозаикой вазами все расписаны граффити, балясины — выломаны.

Больше повезло дому Г. А. Бернштейна на 2-й Советской, 10. Но в уникальной парадной в стиле ар-деко архитектора Александра Хренова, выложенной плиточкой с цветами и стрекозами, экскурсии ходят постоянно и тоже выцарапывают украшения, выламывают полки. Жительница парадной Ирина Зимакова рассказывает, что порой не может открыть дверь из собственной квартиры, чтобы не «зашибить» кого-то из экскурсантов, заполняющих лестничные площадки.

При этом Ирина не против экскурсий как таковых, считая: «Народ должен видеть богатство нашего города». А решение видит в том, чтобы, «как в Барселоне», сделать некоторые дома доступными для платных официальных экскурсий, средства за которые перечислялись бы на реставрацию.

Но раскрутка таких экскурсий — чтобы в первую очередь интересующиеся попадали именно на них, а не на неконтролируемых любителей, — опять-таки, вопрос административный.

Алина Циопа,

«Фонтанка.ру»