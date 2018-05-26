Новая Голландия: Парк был закрыт только частично

У посетителей Новой Голландии из-за повреждённой строителями газовой трубы не возникнет проблем с посещением острова. Закрыт днём 26 мая только один из подходов к парку.

Как сообщили «Фонтанке» представители «Новой Голландии», сейчас парк работает в штатном режиме, инцидент с газовой трубой только ограничил подход к острову по одной из аллей. Эвакуация посетителей не понадобилась, сотрудники МЧС, как уточнили в ведомстве, выводили только строителей возле места прорыва.

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Напомним, рабочие буром повредили подземный газопровод среднего давления. Аварийная бригада «ПетербургГаза» работает на месте.