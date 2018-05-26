СМИ: На пострадавшей от вандала картине Репина не было защитного покрытия

Полиция заинтересовалась тем, почему на картине Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына»), которую накануне повредил злоумышленник, не было антивандального покрытия.

Об этом 26 мая пишет «Говорит Москва» со ссылкой на «Интерфакс». По данным издания, в служебных документах Третьяковской галереи указано, что специальное покрытие было нанесено на стекло картины, однако фактически на месте его не оказалось. Сейчас этот вопрос изучают полицейские совместно с администрацией музея.

Помимо этого, у полиции возникли сложности с записями с камер наблюдения. «Представители заведения утверждают, что они по каким-то причинам не сохранились», – заявил источник «Интерфакса».

Напомним, ранее сам вандал объяснил свои действия тем, что выпил 100 граммов водки и его «чего-то накрыло».