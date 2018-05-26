Еще
18:27 26.05.2018
Пришлите свою новость!
18:22
Песков просыпается мокрым после снов о Путине
17:57
«Новичок» и мельдоний вдохновили жюри Такс-парада
17:55
Изобретатель бесполезных вещей из США создал ужасающую установку для стрижки
17:17
Тренер «Спартака» обрадовался, что Сарри едет в «Челси», а не в «Зенит»
17:11
«Площадь Восстания» проверили за 40 минут
16:55
Путин посоветовал правительству «находить нестандартные подходы»
16:41
«Площадь Восстания» закрыта на вход и выход
16:31
Собянин идет на второй с половиной срок
16:21
Театр.doc нашёл новую площадку для «Пыток» в Петербурге
16:03
Владимир Якунин — о проекте нового музея Достоевского: Поучаствую в размере своей пенсии
16:00
Новая Голландия: Парк был закрыт только частично
15:35
СМИ: На пострадавшей от вандала картине Репина не было защитного покрытия
15:30
МЧС: Поврежденная газовая труба закрыла Новую Голландию
15:14
БГ устроил «Вавилон» на Невском
15:12
Лидеры Северной и Южной Кореи провели вторую встречу
14:46
СМИ: Приход Сарри в «Челси» откладывается из-за огромных отступных
14:43
Полтавченко: Путин сказал, что у него нет замечаний к форуму и мы молодцы
14:42
Медный всадник встретит День города чистым
14:14
На ПМЭФ подписали 550 соглашений на 2 трлн 365 млрд рублей
14:06
Жители Петербурга вызвали полицию на концерт Шнурова в рамках ПМЭФ
13:40
По Петербургу проехали 235 раритетных машин, автобусов и троллейбусов
13:34
Мутко: «Фром май харт из футбол», но из РФС ухожу
13:21
Смольный подписал соглашение с "БалтНедвижСервисом" по трамваю в Славянку
13:09
Дотронуться до Lamborghini на Рубинштейна стоило студенту из Турции сломанной челюсти
12:53
Бывший глава МЧС Кемерово написал рапорт об отставке
12:34
Вандал рассказал о нападении на картину Репина: «Водки выпил 100 граммов, и накрыло»
12:18
Мотоцикл проекта «Кортеж» пойдет в серийное производство в 2019 году
12:11
Рабочего насмерть придавило палетой на складе на Парнасе
12:05
“АвтоВаз” не испытывает проблем с поставками от “Русала”, но на всякий случай ищет замену
12:00
“АвтоВаз” рассказал, что придет на смену Priora
11:59
Вандал атаковал картину Репина из-за «недостоверных фактов»
11:39
Лахта Центр заговорил с петербуржцами
11:28
«Я... свою мечту»: Шнуров написал стихотворение о разводе с женой
11:23
«Беговую» и «Новокрестовскую» откроют для пассажиров сегодня в девять вечера
11:06
Картине «Иван Грозный...» Репина нанесены серьезные повреждения вандалом
11:04
Автор портретов Путина открывает собственный музей на Невском
11:01
Двое детей за сутки выпали из окон 5-го этажа и остались живы
10:56
На Балтийском заводе горели опилки
10:45
"Яндекс" подписал соглашение со Смольным о сотрудничестве на транспорте и в образовании
10:33
Депутаты смягчат наказание за соблюдение санкций
10:18
Руководителям кемеровского МЧС предъявлены обвинения
10:14
Вечеринка у Прохорова: а была ли Рианна? Может, никакой Рианны и не было
10:08
Вандал повредил картину Репина в Третьяковской галерее
10:05
"ЭР-Телеком" снимет показания петербургских счетчиков удаленно
09:58
Невский, мосты и набережные: в центре начинают закрывать движение ради праздника
02:27
Финский фестиваль камерной музыки забросит десант в Петербург
01:54
«Классику на Дворцовой» споют Роберто Аланья и «певица мира» по версии BBC
01:30
Таксы проскачут «орловскими рысаками» и сыграют в квиддич
01:16
В "Соляном городке» научат ремеслам и «чтению» петербургских фасадов
00:54
Швейцарская прокуратура сняла все обвинения в адрес Платини
00:33
Рязань просит включить ее в «Золотое кольцо России»
00:19
Минобороны: Офицеры ГРУ из доклада Bellingcat по сбитому «Боингу» давно уволены
00:11
В Киеве заявили о тайном переселении в Крым миллиона россиян
25/05
Пассажиры в Пулково ждут высадки из самолёта час, очередь возникла из-за ПМЭФа
25/05
Путин предостерег Запад от перехода «красной линии» в отношениях с Россией
25/05
Путин назвал плохим возможный финал мундиаля Россия - Япония
25/05
Костин трудоустроил Трампа после президентства главой Банка России
25/05
МИД РФ обвинил следствие по крушению MH17 под Донецком в заданности поиска виновных
25/05
Спектакль Театра.doc в Петербурге под угрозой: организаторы говорят о давлении ФСБ
25/05
«Площадь Восстания» проверили за час
25/05
Медведев двинул Дворковича в совет директров "Роснано"
25/05
Петербург подписал соглашение о дальнейшем развитии порта Бронка
25/05
Маск посчитал украинцев россиянами
25/05
"Площадь Восстания" закрыли на проверку
25/05
Грузия переименовала Литву
25/05
Путин: США вредят себе, препятствуя другим странам при расчетах в долларах
25/05
Девушки ПМЭФ-2018: возможно, лучшее, что было на форуме
25/05
В лофт-проекте «Этажи» закрывается книжный магазин «Факел»
25/05
На КАД сгорел автобус
25/05
Смольный показал после зачистки Апраксин двор — пока его снова не заняли
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
26.05.2018 15:35

СМИ: На пострадавшей от вандала картине Репина не было защитного покрытия

Полиция заинтересовалась тем, почему на картине Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына»), которую накануне повредил злоумышленник, не было антивандального покрытия.

Об этом 26 мая пишет «Говорит Москва» со ссылкой на «Интерфакс». По данным издания, в служебных документах Третьяковской галереи указано, что специальное покрытие было нанесено на стекло картины, однако фактически на месте его не оказалось. Сейчас этот вопрос изучают полицейские совместно с администрацией музея.

Помимо этого, у полиции возникли сложности с записями с камер наблюдения. «Представители заведения утверждают, что они по каким-то причинам не сохранились», – заявил источник «Интерфакса».

Напомним, ранее сам вандал объяснил свои действия тем, что выпил 100 граммов водки и его «чего-то накрыло».

Справка:

Вандал атаковал картину вечером 25 мая. Он разбил стекло картины металлическим столбиком и повредил полотно, рассказали в ГУ МВД. В Третьяковской галерее уточнили, что злоумышленник нанес полотну серьезные повреждения. «Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича», – говорилось в сообщении пресс-службы музея.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» была написана Ильей Репиным в 1883-1885 годах. На ней изображена смерть царевича Ивана, которого якобы смертельно ранил во время ссоры его отец Иван Грозный. В народе картина получила название «Иван Грозный убивает своего сына». Картина была куплена Павлом Третьяковым для его собрания. В 1913-м ее повредил ножом старообрядец Абрам Балашов. Однако Илья Репин переписал испорченные участки. В 2013 году православные активисты требовали убрать картину из музея. Они утверждали, что полотно «клеветническое», а доказательств убийства Иваном Грозным своего сына нет.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20

Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00

Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор

Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00

Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы

«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Площадь Восстания» проверили за 40 минут
«Площадь Восстания» закрыта на вход и выход
Новая Голландия: Парк был закрыт только частично
СМИ: На пострадавшей от вандала картине Репина не было защитного покрытия
МЧС: Поврежденная газовая труба закрыла Новую Голландию
Дотронуться до Lamborghini на Рубинштейна стоило студенту из Турции сломанной челюсти
Бывший глава МЧС Кемерово написал рапорт об отставке
Вандал рассказал о нападении на картину Репина: «Водки выпил 100 граммов, и накрыло»
Рабочего насмерть придавило палетой на складе на Парнасе
Вандал атаковал картину Репина из-за «недостоверных фактов»
Как СОБР Росгвардии поймал гранату влюбленного, но невменяемого петербуржца
Дегустатора могли закопать за обнал
Театр не закрывается, но тошнит
Наркобизнес измен не прощает
Музейная доля Пирумова
Перед ЧМ-2018 шантажисты пошли по хостелам и барам
Дело энергетиков
Неслабые заначки Ростехнадзора
Пьяный командир ВДВ в День Победы отдал приказ штурмовать ресторан
Миллион евро за шефа «Воентелекома»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Новичок» и мельдоний вдохновили жюри Такс-парада

БГ устроил «Вавилон» на Невском

Сергей Савостьянов/ТАСС

Жители Петербурга вызвали полицию на концерт Шнурова в рамках ПМЭФ

Новости компаний
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
Магазин "Кей"
21.03.2018 10:00
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.