СМИ: На пострадавшей от вандала картине Репина не было защитного покрытия
Полиция заинтересовалась тем, почему на картине Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына»), которую накануне повредил злоумышленник, не было антивандального покрытия.
Об этом 26 мая пишет «Говорит Москва» со ссылкой на «Интерфакс». По данным издания, в служебных документах Третьяковской галереи указано, что специальное покрытие было нанесено на стекло картины, однако фактически на месте его не оказалось. Сейчас этот вопрос изучают полицейские совместно с администрацией музея.
Помимо этого, у полиции возникли сложности с записями с камер наблюдения. «Представители заведения утверждают, что они по каким-то причинам не сохранились», – заявил источник «Интерфакса».
Напомним, ранее сам вандал объяснил свои действия тем, что выпил 100 граммов водки и его «чего-то накрыло».
Справка:
Вандал атаковал картину вечером 25 мая. Он разбил стекло картины металлическим столбиком и повредил полотно, рассказали в ГУ МВД. В Третьяковской галерее уточнили, что злоумышленник нанес полотну серьезные повреждения. «Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича», – говорилось в сообщении пресс-службы музея.
Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» была написана Ильей Репиным в 1883-1885 годах. На ней изображена смерть царевича Ивана, которого якобы смертельно ранил во время ссоры его отец Иван Грозный. В народе картина получила название «Иван Грозный убивает своего сына». Картина была куплена Павлом Третьяковым для его собрания. В 1913-м ее повредил ножом старообрядец Абрам Балашов. Однако Илья Репин переписал испорченные участки. В 2013 году православные активисты требовали убрать картину из музея. Они утверждали, что полотно «клеветническое», а доказательств убийства Иваном Грозным своего сына нет.