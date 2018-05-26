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26.05.2018 15:30

МЧС: Поврежденная газовая труба закрыла Новую Голландию

Геодезисты повредили газопровод на острове Новая Голландия. Администрация объекта приняла решение посетителей парка эвакуировать, рассказали в МЧС. 

читатель "Фонтанки" Виктория

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читатель "Фонтанки" Виктория

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Как сообщили «Фонтанке» в городском МЧС, днём 26 мая спасатели помогают сотрудникам парка и газовикам эвакуировать посетителей. Прервать отдых горожанам пришлось из-за повреждённой трубы, ее во время работ пробили буром геодезисты. Как уточнили в «ПетербургГазе», строители повредили подземный газопровод среднего давления, причём работы с газовиками согласованы не были. Сейчас аварийная бригада уже локализовала дефект и приступила к ремонту. Его сроки уточняются, есть вероятность, что сегодня Новая Голландия уже не заработает.


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