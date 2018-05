Лидеры Северной и Южной Кореи провели вторую встречу

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 26 мая встретились в пункте переговоров Пханмунджом, который является демилитаризованной зоной между двумя государствами.

Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Уonhap. По данным издания, лидеры двух стран обсуждали имплементацию декларации, заключенной 27 апреля, и возможную встречу Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Официальные итоги переговоров должны объявить завтра, 27 мая. Журналисты обратили особое внимание на то, что в финале встречи два президента обнялись трижды.

Video of the meeting between North Korean leader Kim Jong Un and South Korean president Moon Jae-in today. Check out the weird triple hug pic.twitter.com/FolOuTK2iN