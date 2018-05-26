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26.05.2018 15:12

Лидеры Северной и Южной Кореи провели вторую встречу

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 26 мая встретились в пункте переговоров Пханмунджом, который является демилитаризованной зоной между двумя государствами. 

Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Уonhap. По данным издания, лидеры двух стран обсуждали имплементацию декларации, заключенной 27 апреля, и возможную встречу Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Официальные итоги переговоров должны объявить завтра, 27 мая. Журналисты обратили особое внимание на то, что в финале встречи два президента обнялись трижды.

Напомним, встреча южнокорейского и американского лидеров остается под вопросом. Трамп сначала сам ее отменил из-за «враждебных высказываний» Ким Чен Ына, однако затем передумал — встреча все же может состояться 12 июня в Сингапуре.

Справка:

Напомним, 27 апреля 2018 года прошли переговоры между лидерам Северной и Южной Кореи. По их итогам Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин заявили, что войны между их странами больше не будет.  Подобная встреча прошла впервые за 11 лет.  Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, переступившим через военно-демаркационную линию между странами.


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