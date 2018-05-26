СМИ: Приход Сарри в «Челси» откладывается из-за огромных отступных

Официальное объявление о том, что бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри переходит в «Челси», откладывается.

Как пишет 26 мая «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Сalciomercato, принципиальная договоренность с Сарри уже достигнута, однако основная проблема — в размере отступных. «Челси» придется заплатить 8 млн евро «Наполи» в качестве компенсации (при этом итальянский клуб уже официально объявил об уходе Сарри). Кроме того, еще 11,5 млн евро английская команда должна выплатить своему ныншнему тренеру — Антонио Конте.

Напомним, о назначении Сарри стало известно накануне, 25 мая. В британских СМИ писали, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович согласился заплатить 8 млн евро отступных за итальянского специалиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сарри может возглавить петербургский «Зенит». Теперь наиболее вероятным претендентом на пост тренера петербургской команды остается нынешний наставник «Уфы» Сергей Семак, который до 2016 года входил в тренерский штаб «Зенита».