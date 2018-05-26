Полтавченко: Путин сказал, что у него нет замечаний к форуму и мы молодцы

По итогам петербургского международного экономического форума Смольный заключил соглашений с инвесторами на 267 млрд рублей. Об этом 26 мая сообщил журналистам губернатор Георгий Полтавченко.

«Этот год бьет рекорды, – отметил он. – Хоть крупных проектов не было, но суммарно мы превысили прошлый год. Тогда цифра составила примерно 240 млрд».

Губернатор подчеркнул, что показатели свидетельствуют о том, что инвесторы доверяют Петербургу. Такую же оценку городу дали в Агентстве стратегических инициатив, поставив город на 4-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности.

По словам Полтавченко, накануне он поинтересовался у Владимира Путина, понравился ли ему форум: «Он ответил, что замечаний нет, молодцы».

Всего на ПМЭФ, по данным на 13:00, подписано 550 соглашений из учтенных и не являющихся коммерческой тайной на общую сумму 2 трлн 365 млрд рублей.