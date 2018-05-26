Медный всадник встретит День города чистым

Памятник Петру I на Сенатской площади в Петербурге помыли волонтеры и реставраторы Музея городской скульптуры 26 мая.

Отмывать основателя Петербурга на Сенатскую площадь вместе с сотрудниками музея отправились трое волонтёров, которых накануне в соцсетях выбрал из списка желающих генератор случайных чисел. Принять участие в мытье Петра петербуржцам предложили ещё в начале прошлой недели, музей обещал поднять победителей на вышке и дать возможность «посмотреть в глаза императору». Однако планы музейщиков, как они объяснили «Фонтанке», скорректировали правила безопасности, неподготовленных волонтёров на вышку не пустили. Петербуржцы удовлетворились мытьём гром-камня, лицом к лицу с основателем встречались только реставраторы. «Теперь император готов к празднованию дня рождения Санкт-Петербурга!» – заверили в музее.