На ПМЭФ подписали 550 соглашений на 2 трлн 365 млрд рублей
На Петербургском международном экономическом форуме подписали 550 соглашений на общую сумму 2 трлн 365 млрд рублей. Как пишет «Росбалт», об этом 26 мая заявил на пресс-конференции по итогам ПМЭФ советник президента РФ Антон Кобяков.
Он подчеркнул, что количество заключенных контрактов растет с каждым годом. Так, в 2015-м всего было заключено 205 соглашений, в 2016-м — 356, в 2017-м — 475. В этом году, напомним, 550 контрактов.
«Мы уже привыкли к слову "санкции", звучащему в отношении нашей страны, но ПМЭФ это все развенчал. 143 страны и более 17 тыс. участников подтверждают, что Россия – страна возможностей, Россия соединяет мир», – заявил Кобяков.
Всего в 2018-м в ПМЭФ-2018 приняли участие более 17 тыс. человек, самая крупная делегация приехала из США (550 человек, даже несмотря на многочисленные антироссийские санкции, введенные американскими чиновниками и депутатами). На втором месте — делегации Японии и Франции.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году более 15 тысяч участников.