На ПМЭФ подписали 550 соглашений на 2 трлн 365 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме подписали 550 соглашений на общую сумму 2 трлн 365 млрд рублей. Как пишет «Росбалт», об этом 26 мая заявил на пресс-конференции по итогам ПМЭФ советник президента РФ Антон Кобяков.

Он подчеркнул, что количество заключенных контрактов растет с каждым годом. Так, в 2015-м всего было заключено 205 соглашений, в 2016-м — 356, в 2017-м — 475. В этом году, напомним, 550 контрактов.

«Мы уже привыкли к слову "санкции", звучащему в отношении нашей страны, но ПМЭФ это все развенчал. 143 страны и более 17 тыс. участников подтверждают, что Россия – страна возможностей, Россия соединяет мир», – заявил Кобяков.

Всего в 2018-м в ПМЭФ-2018 приняли участие более 17 тыс. человек, самая крупная делегация приехала из США (550 человек, даже несмотря на многочисленные антироссийские санкции, введенные американскими чиновниками и депутатами). На втором месте — делегации Японии и Франции.