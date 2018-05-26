Жители Петербурга вызвали полицию на концерт Шнурова в рамках ПМЭФ

Пытка Сергеем Шнуровым сладка не для всех жителей Петербурга, узнала ночью 26 мая полиция и приехала останавливать концерт ПМЭФ, но отступила перед частной собственностью. Тем более что лидер «Ленинграда» согласился «петь для нищебродов» бесплатно.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, о концерте Шнурова в ресторане «Гинза» на Аптекарском проспекте они знали заранее благодаря широкой рекламе, поэтому попросили администрацию заведения учесть интересы тех, кто не может или не хочет слушать музыку по ночам.

После 23.00 музыкально-матерный грохот продолжился, жители соседних домов подвергли 18-й отдел Петроградского УМВД телефонному штурму.

В полночь наряд приехал к «Гинзе». Очевидцам показалось, что полицейским не просто не рады, но их не пускают на порог ресторана.

Просьбу умерить концертный пыл, вероятно, устроителям все-таки передали. Дежурный 18-го отдела перезванивал жильцам и сообщал, что наряд подъехал, но «организаторы на требования не реагируют».

О бессонных муках округи около половины первого ночи доложили Шнурову. По словам читателей, которых и двойные стеклопакеты не спасали, певец обобщил жалобщиков словом «нищеброды». Соседнему с «Гинзой» жилкомплексу стало совсем интересно, из окон квартир высунулись смартфоны с включенными камерами.

«Вы не кричите, мы выйдем и сыграем еще пару песен, – обратился Шнуров к публике. – Бог с ними, с жителями. Пусть слушают бесплатно, мы же не жадные».

Концерт закончился в четверть второго ночи, музыку выключили после половины третьего.

Концерт «Ленинграда» в «Гинзе» входил в официальную развлекательную программу ПМЭФ-2018. Билеты стоили по 100 тысяч рублей. Гонорар Шнурова превысил 10 млн рублей.

В пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области пообещали отреагировать на запрос «Фонтанки».

А Сергей Шнуров в новом поиске. Вчера он объявил о разводе с Матильдой, сегодня в стихотворной форме признается в Instagram, что упустил свою мечту.