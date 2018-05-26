Мутко: «Фром май харт из футбол», но из РФС ухожу

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, сменивший спортивную отрасль на строительную, 26 мая выступил на конференции Российского футбольного союза.

Как пишет «Спорт-Экспресс», Мутко заявил, что собирается полностью отойти от деятельности в РФС через три-четыре месяца. Напомним, в декабре 2017-го чиновник приостановил свою деятельность на посту президента РФС, его сменил Александр Алаев. Однако Мутко сохранил членство в исполкоме организации. Теперь же он назначен вице-премьером по строительству.

«Руководство страны предложило очень серьезный вызов для меня. Вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни, социалкой, люди хотят жить комфортно. Возможно, месяца через три-четыре меня с вами не будет. Но я всегда буду краем глаза смотреть за судьбой российского футбола. Напоследок скажу: «Фром май харт из футбол»! » – заявил Виталий Мутко.

Он напомнил, что изначально ему пришлось покинуть пост в РФС из-за допингового скандала.