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26.05.2018 13:21

Смольный подписал соглашение с "БалтНедвижСервисом" по трамваю в Славянку

Губернатор Петербурга, АО «Газпромбанк» и ООО «БалтНедвижСервис» (Группа компаний «АБЗ-1») в рамках ПМЭФ-2018 подписали соглашение о намерениях, в рамках которого договорились оптимизировать действия сторон в целях развития городского пассажирского транспорта.

В частности, Смольный и ООО «БалтНедвижСервис» при финансовой поддержке Газпромбанка планируют реализовать инвестиционный проект по строительству и эксплуатации линии скоростного трамвая по маршруту «ст. м. «Купчино» – пос. Шушары – Славянка» и организации пассажирских перевозок на данном маршруте по принципу концессии. Объем инвестиций в проект составит около 34 млрд руб., соглашение рассчитано до 2048 года. 

Ранее "Фонтанка" писала о том, что в финальную часть конкурса на заключение концессионного соглашения сошлись ООО «БалтНедвижСервис» и ООО «Трамвайные сети Северной столицы». При этом первый участник в своей заявке указал беспрецедентное снижение стартового эксплуатационного платежа со стороны города – 35%. Кроме того, инвестор обязался купить не 22 трамвая, как прописано в условиях, а 34. 

Итоги конкурса подвели прямо во время ПМЭФ-2018. Победителем стал "БалтНедвижСервис".

Справка:

Конкурс на создание и эксплуатацию в 30 лет трамвайной сети на маршруте Купчино — Шушары — Славянка Смольный объявил в авгусе 2017 года. Первый этап – от «Балканской площади» до Новгородского проспекта необходимо построить за два года с момента передачи всех земельных участков концессионеру, но в любом случае – не позже 4 лет с подписания соглашения. На второй этап (до микрорайона Славянка) отводится 3 года и 5 лет, соответственно.


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