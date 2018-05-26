Дотронуться до Lamborghini на Рубинштейна стоило студенту из Турции сломанной челюсти

Ужин в одном из заведений на улице Рубинштейна в Петербурге закончился для студента-стоматолога переломом челюсти. Владельцу люксовой иномарки и его друзьям на Range Rover и Ferrari не понравилось, что до машины дотронулся незнакомец.

Как стало известно «Фонтанке», обратиться в полицию турок решил 25 мая, спустя пять дней после эпизода с Lamborghini. Как объяснил полицейским будущий врач-стоматолог, а ныне 22-летний студент частного медико-социального института, он ужинал с друзьями в кафе в доме 26 по улице Рубинштейна. Окончив трапезу, а ужин не обошёлся без алкогольных напитков, компания ближе к полуночи неспешно двинулась в сторону Невского проспекта. Возле 5-го дома друзей остановило желание перекурить, разомлевший после ужина студент, как он уверил сотрудников правоохранительных органов, случайно облокотился на припаркованную Lamborghini. Владелец такой дерзости стерпеть не смог и, поддерживаемый друзьями, сначала накричал на студента, а потом ударил его в лицо. Выплеснув пыл, компания расселась по люксовым автомобилям, в том числе уехал и неприкосновенный «итальянец». Медики диагностировали у турка перелом челюсти, полицию он просит разыскать владельца машины и привлечь к уголовной отвественности.