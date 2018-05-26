Бывший глава МЧС Кемерово написал рапорт об отставке
Начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, которому 26 мая официально предъявили обвинения по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», подал рапорт об увольнении.
Как пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости», об этом рассказал представитель прокуратуры на заседании суда по избранию Мамонтову меры пресечения. Пока ему продлили срок задержания до 72 часов.
Главу МЧС по Кемерово обвиняют в халатности и растрате почти двух миллионов рублей. Его задержали накануне вместе с начальником отдела надзорной деятельности по региону Григорием Терентьевым, которого обвиняют в халатности.
Справка:
Пожар в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Его причиной стало короткое замыкание. В момент ЧП в здании ТРК «Зимняя вишня» не сработала пожарная сигнализация, эвакуационные пути оказались заблокированными. Погибли 60 человек, в основном — дети.
Расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ - причинение смерти по неосторожности, нарушение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее были задержаны 8 человек, среди них – начальник пожарного звена Сергей Генин. Более высокопоставленных представителей ведомства до этого в рамках уголовного дела не привлекали.