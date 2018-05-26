Бывший глава МЧС Кемерово написал рапорт об отставке

Начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, которому 26 мая официально предъявили обвинения по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», подал рапорт об увольнении.

Как пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости», об этом рассказал представитель прокуратуры на заседании суда по избранию Мамонтову меры пресечения. Пока ему продлили срок задержания до 72 часов.

Главу МЧС по Кемерово обвиняют в халатности и растрате почти двух миллионов рублей. Его задержали накануне вместе с начальником отдела надзорной деятельности по региону Григорием Терентьевым, которого обвиняют в халатности.