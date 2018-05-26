Вандал рассказал о нападении на картину Репина: «Водки выпил 100 граммов, и накрыло»
Злоумышленник, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына»), рассказал о своем поступке.
Видео с допросом подозреваемого 26 мая распространило ГУ МВД РФ. Мужчина средних лет рассказывает, что приехал в Третьяковскую галерею «посмотреть на картину». «В 8 вечера хотел уходить, зашел в буфет, выпил 100 граммов водки и чего-то... Водку не пью — вот и накрыло», – говорит он. Полицейский уточняет — осознает ли задержанный тяжесть своего поступка. Мужчина отвечает: «Да». На этом допрос прерывается.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что мотивом поступка вандала якобы стала «недостоверность изображённых на полотне исторических фактов». Однако в опубликованном отрывке видео об этом речи не идет. Отметим, в 2013 году православные активисты требовали убрать картину из музея. Они утверждали, что полотно «клеветническое», а доказательств убийства Иваном Грозным своего сына нет.
Справка:
Вандал атаковал картину вечером 25 мая. Он разбил стекло картины металлическим столбиком и повредил полотно, рассказали в ГУ МВД. В Третьяковской галерее уточнили, что злоумышленник нанес полотну серьезные повреждения. «Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича», – говорилось в сообщении пресс-службы музея.
Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» была написана Ильей Репиным в 1883-1885 годах. На ней изображена смерть царевича Ивана, которого якобы смертельно ранил во время ссоры его отец Иван Грозный. В народе картина получила название «Иван Грозный убивает своего сына». Картина была куплена Павлом Третьяковым для его собрания. В 1913-м ее повредил ножом старообрядец Абрам Балашов. Однако Илья Репин переписал испорченные участки.