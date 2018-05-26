Вандал рассказал о нападении на картину Репина: «Водки выпил 100 граммов, и накрыло»

Злоумышленник, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына»), рассказал о своем поступке.

Видео с допросом подозреваемого 26 мая распространило ГУ МВД РФ. Мужчина средних лет рассказывает, что приехал в Третьяковскую галерею «посмотреть на картину». «В 8 вечера хотел уходить, зашел в буфет, выпил 100 граммов водки и чего-то... Водку не пью — вот и накрыло», – говорит он. Полицейский уточняет — осознает ли задержанный тяжесть своего поступка. Мужчина отвечает: «Да». На этом допрос прерывается.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что мотивом поступка вандала якобы стала «недостоверность изображённых на полотне исторических фактов». Однако в опубликованном отрывке видео об этом речи не идет. Отметим, в 2013 году православные активисты требовали убрать картину из музея. Они утверждали, что полотно «клеветническое», а доказательств убийства Иваном Грозным своего сына нет.