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26.05.2018 12:18

Мотоцикл проекта «Кортеж» пойдет в серийное производство в 2019 году

Мотоцикл проекта «Кортеж» проходит испытания, которые завершатся не раньше 2019 года. 

Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума 26 мая заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.  

«Мы показали уже прототип, сейчас перед нами стоит задача создать действительно инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями по безопасности», — цитирует издание слова Чемезова.

Напомним, в ходе встречи с Владимиром Путиным 17 мая глава «Ростеха» рассказывал, что мотоцикл уже практически готов и «осталось совсем немного», чтобы «довести его до ума». Чемезов уверял, что мотоцикл не уступает зарубежным конкурентам. Правда, президент России просил, чтобы он был даже лучше, в ответ на что глава «Ростеха» заявил: «Будет и лучше».

Мотоцикл проекта «Кортеж» оснащен двигателем мощностью в 150 лошадиных сил, он сможет разгоняться до 250 км/ч.

Справка:

Напомним, в рамках проекта «Кортеж» НАМИ совместно с немецкой фирмой Porsche Engineering спроектировал единую модульную платформу, на которой создано семейство автомобилей под брендом Aurus. В него входит президентский бронированный лимузин, обычный представительский седан под общим названием «Сенат», большой вэн «Арсенал» и внедорожник «Комендант». На флагманском автомобиле линейки – бронированном лимузине – Владимир Путин приехал на свою инаугурацию в Кремль 7 мая. Премьера всех машин семейства «Аурус» должна состояться на Московском автосалоне в августе этого года. Приём коммерческих заказов стартует в конце августа – начале сентября. Серийные автомобили проекта «Кортеж» будут стоить не менее 10 миллионов рублей.


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