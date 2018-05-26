Вандал атаковал картину Репина из-за «недостоверных фактов»

Мужчина, который повредил в Третьяковской галерее картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына») объяснил мотивы своего поступка.

Как передает 26 мая Russia Today со ссылкой на ТАСС, вандал заявил, что его не устраивают факты, изображенные на картине.

«Задержанный за повреждение картины в Третьяковской галерее 37-летний мужчина пояснил полиции, что повредил картину из-за недостоверности изображённых на полотне исторических фактов», — цитирует агентство слова источника в правоохранительных органах.

Также источник уточнил, что злоумышленник приехал в столицу из Воронежской области и жил в Москве без регистрации. Отметим, в 2013 году православные активисты требовали убрать картину из Третьяковской галереи, утверждая, что она «клеветническая», а доказательств убийства Иваном Грозным своего сына нет.

Напомним, ранее стало известно, что вандал атаковал картину вечером 25 мая. Он разбил стекло картины металлическим столбиком и повредил полотно, рассказали в ГУ МВД. В Третьяковской галерее уточнили, что злоумышленник нанес картине серьезные повреждения. «Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича», – говорилось в сообщении пресс-службы музея.