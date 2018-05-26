Лахта Центр заговорил с петербуржцами

Маяк на шпиле Лахта Центра азбукой Морзе поздравил горожан с Днём города.

Горожане в темное время суток 26 и 27 мая могут заметить, что авиационные огни на шпиле небоскреба мигают с необычной периодичностью. Знающие азбуку Морзе смогут понять смысл мерцания — шпиль Лахта Центра поздравляет петербуржцев с Днём города фразой: «Виват Петербург 315». Послание передают десять огней, размещенных в пяти ребрах шпиля башни.

Лахта Центр — самое высокое здание в Европе. Его строительство в Приморском районе Петербурга началось в 2014 году. Высота башни — 462 метра.