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26.05.2018 11:34
"Идите от нас, родные..."
«Задал вопрос Фурсенко, он молча посмотрел на меня и умчался», «Подошла к Якунину, а он убежал», «Пробежались за Мутко. На наши вопросы не ответил», «ВТБ продажу акций «Магнита» обсуждать отказался» - тематический чат журналистов «Фонтанки», работавших на ПМЭФ, изобилует такими сообщениями.

Миллиардер Григорий Березкин, который недавно приобрел газету "Деловой Петербург", на вопрос нашего корреспондента Елены Зеликовой о том, что будет теперь с изданием, которое покинула большая часть прежней команды, ответил: "Идите от меня, родная".

Мы думали, это только нам так не везет со спикерами на ПМЭФ, а оказывается, это тенденция. Корреспонденты «Дождя», например, сделали целую подборку о том, как от них сбежали Чубайс, Набиуллина, Сечин, Матвиенко, Яровая, Тиньков, Усманов, Голикова, йог, Собянин и Силуанов. Мы можем продолжить этот список. Говорят, проблем в общении не возникло только у главного редактора радиостанции  «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. «Но у него финансирование от "Газпрома", – шутят коллеги.

Интересно, что трудности с доступом к телам самых различных рангов в рамках официальной деловой программы форума возникли, похоже, не только у сотрудников СМИ. На одной из закрытых вечеринок ПМЭФ можно было наблюдать, как два бизнесмена сначала стараются поймать в толпе, а потом тщетно пытаются разговорить одного из заместителей вице-премьера по связи Максима Акимова.

В ситуации, когда даже за пост в социальной сети можно получить реальный срок, такие настроения спикеров, конечно, понятны. Но тогда зачем так много дискутировать на сессиях о необходимости всестороннего диалога, преодолении административных границ и даже о духовном росте нации, как залоге успешного экономического развития. У любого стороннего наблюдателя, который пытается сопоставить деловую повестку форума  с впечатлениями от работы в кулуарах, возникает когнитивный диссонанс.

Как пояснил на одной из сессий духовный наставник главы Сбербанка Германа Грефа йогин Садхгуру (кстати, тоже отказавшийся от общения с журналистами): «Наша судьба – это все, что мы делаем неосознанно». В таком случае бессознательный страх общения – с журналистами ли, с простыми ли бизнесменами – это путь, который приведет к тому, что наше государство будет управляться закрытым клубом философов, как и предсказывал античный мыслитель Платон.

Вот только философы очень плохо умеют контролировать процессы и с реализацией задуманного у них, как правило, возникают проблемы. 

Анна Невская

 

 

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