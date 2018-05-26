«Я... свою мечту»: Шнуров написал стихотворение о разводе с женой

Музыкант Сергей Шнуров в стихах отреагировал на свой развод с женой Матильдой. Новое произведение он опубликовал в Instagram 26 мая.

Пускай сейчас мне больно очень.



Я ранен, может, и убит.



И кровь сочится между строчек.



Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?



Я рад тому, что ярко, сочно.



Ошибки нет, я не учту.



Мне есть что вспомнить этой ночью.



Я... свою мечту.



Виновен? Или невиновен?



Хотел… судьбу?



Любой баран местами овен.



Нет. Я судьбу не...



Я есть кто есть. И хоть ты тресни,



Одень, помой и причеши.



Придётся отвечать за песни,



За пляски и раздрай души.



Не сомневайтесь, я отвечу.



То холодно, то горячо.



Вот ночь прошла, и сразу вечер.



Мне жизнь выкатывает счёт.

Напомним, накануне, 25 мая, Шнуров через Instagram сообщил широкой публике о своем разводе. Лидер группы «Ленинград» рассказал, что расстается с супругой «с большим сожалением», и попросил СМИ не нарушать их личное пространство и не беспокоить звонками.

Пара поженилась в 2010 году, Матильде Шнуровой принадлежит ресторан «КОКОКО» и балетная школа «Айседора».