«Я... свою мечту»: Шнуров написал стихотворение о разводе с женой
Музыкант Сергей Шнуров в стихах отреагировал на свой развод с женой Матильдой. Новое произведение он опубликовал в Instagram 26 мая.
Пускай сейчас мне больно очень.
Я ранен, может, и убит.
И кровь сочится между строчек.
Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?
Я рад тому, что ярко, сочно.
Ошибки нет, я не учту.
Мне есть что вспомнить этой ночью.
Я... свою мечту.
Виновен? Или невиновен?
Хотел… судьбу?
Любой баран местами овен.
Нет. Я судьбу не...
Я есть кто есть. И хоть ты тресни,
Одень, помой и причеши.
Придётся отвечать за песни,
За пляски и раздрай души.
Не сомневайтесь, я отвечу.
То холодно, то горячо.
Вот ночь прошла, и сразу вечер.
Мне жизнь выкатывает счёт.
Напомним, накануне, 25 мая, Шнуров через Instagram сообщил широкой публике о своем разводе. Лидер группы «Ленинград» рассказал, что расстается с супругой «с большим сожалением», и попросил СМИ не нарушать их личное пространство и не беспокоить звонками.
Пара поженилась в 2010 году, Матильде Шнуровой принадлежит ресторан «КОКОКО» и балетная школа «Айседора».