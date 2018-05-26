«АвтоВаз» не испытывает проблем с поставками от «Русала», но на всякий случай ищет замену. Об этом рассказал журналистам 26 мая в Петербурге президент компании Николя Мор.

«Мы исследуем рынок по поиску новых поставщиков, [на случай] если санкции не будут сняты», – сказал он, уточнив, что пока санкции против компании Олега Дерипаски не оказали влияния на работу автоконцерна.

Точную долю поставок «Русала» Николя Мор затруднился назвать, но подчеркнул, что «АвтоВаз» работает и с другими продавцами алюминия. «Русал» – хороший поставщик, которого мы хотим сохранить. Но, если будет надо, мы найдем другие источники», – заключил он.

Напомним, в начале апреля США ввели против России новые ограничительные меры. В санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и его En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал". Позднее в Вашингтоне заявили, что могут снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией. 25 мая стало известно, что предприниматель покинул совет директоров компании.