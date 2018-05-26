«Беговую» и «Новокрестовскую» откроют для пассажиров сегодня в девять вечера

Обе новые станции зеленой линии метро откроют 26 мая в 21.00. Ранее губернатор обещал сделать это ко Дню города.

Информацию об открытии подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе «Петербургского метрополитена». Наутро начнут продавать юбилейные жетоны с изображением станций.

Напомним, «Беговая» все время оставалась в разряде отстающих: сыграли свою роль обводненные грунты, в которых она сооружена, и тот факт, что их негде было размещать. Несмотря на это, продолжение Невско-Василеостровской линии метро севернее «Приморской» собирались открывать одновременно вместе с обеими новыми станциями. Изначально планировали к апрелю, затем сдвинули на две недели, потом назывались даты 29 апреля и 13 мая. Тем не менее 13 мая, когда были назначены тестовые мероприятия для инфраструктуры к чемпионату мира по футболу, для пассажиров открыли только «Новокрестовскую», на «Беговую» поезда ходили в рабочем режиме.

«Беговая», как и «Новокрестовская», является станцией мелкого заложения. Она имеет четыре яруса, соединенных между собой траволаторами, эскалаторами, служебными лестницами и лифтами для маломобильных групп населения. Архитектурное оформление станции посвящено герою Великой Отечественной войны, летчику-истребителю Александру Савушкину. Среди прочего установлены колонны, в верхней части которых расположены конструкции, символизирующие пропеллер самолета времен Великой Отечественной войны.