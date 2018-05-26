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26.05.2018 12:00

“АвтоВаз” рассказал, что придет на смену Priora

«АвтоВаз» официально подтвердил, что намерен отказаться от выпуска Lada Priora. «Мы производили Priora дольше, чем планировалось, в том числе потому, что они были востребованы на некоторых рынках, например на Кавказе. Но подходит момент, когда мы приходим к завершению», – сказал 26 мая журналистам президент компании Николя Мор.

По словам топ-менеджера, окончательное решение может быть принято «в ближайшее время».

Ранее на этой неделе появилось сообщение о том, что концерн снимет с конвейера не только Priora, но и Kalina и Granta. Как подчеркнул Николя Мор, семейство Kalina и Granta продолжит выпускаться. Но количество модификаций кузова, вероятно, сократится с 5 до 3.

В ближайшие 10 лет «АвтоВаз» представит рынку 12 новых моделей. Самыми первыми, в 21 – 22-м годах, появятся автомобили SUV и B-классов. Николя Мор подчеркнул, что новый кроссовер не обязательно  вытеснит Lada 4x4. «Возможно, они будут выпускаться параллельно», – пояснил он.

По словам Николя Мора, новые автомобили будут содержать элементы и модули машин концерна Renault – Nissan. «Но мы хотим, чтобы внедорожные свойства нового SUV были лучше, чем у Duster. Будут изменения по платформе и по силовому агрегату», – сказал он. Автомобиль B-класса «по позиционированию будет сравниваться с Renault-Logan, но будет отличаться от него, и не только по внешнему виду.

«АвтоВаз» также думает о новых вариантах Vesta. В идеальном сценарии машины будут продаваться как с механической, так и автоматической и роботизированной коробкой передач. Также компания рассматривает перевод на новую платформу модели Lada 4x4. Решение пока не принято, ранее сообщалось, что она может получить платформу от Duster.


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