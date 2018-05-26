Картине «Иван Грозный...» Репина нанесены серьезные повреждения вандалом

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына») серьезно пострадала от рук вандалов.

Как передает Russia Today, об этом 26 мая заявили в Третьяковской галерее.

«Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 мая вечером картину атаковал вандал. Он разбил стекло картины металлическим столбиком и повредил полотно, говорилось в сообщении ГУ МВД. Возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».