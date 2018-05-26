Двое детей за сутки выпали из окон 5-го этажа и остались живы

Сразу два случая травмирования детей из-за распахнутых окон произошли в Петербурге за минувший вечер 25 мая. Оба ребёнка упали с высоты 5-го этажа, за их жизни борются медики.

Как стало известно «Фонтанке», девочка 11 лет упала из окна квартиры во Фрунзенском районе около пяти часов вечера. Мама, которая воспитывает дочь одна, не уследила за ребёнком, у девочки серьёзные травмы головы. Отметим, школу пятиклассница по возрасту не посещает.

Второе ЧП произошло около семи вечера в Московском районе. Там с пятого этажа упал годовалый ребёнок. Он также получил травмы головы. Во время падения дома были оба родителя, семья приехала в Петербург из Таджикистана.