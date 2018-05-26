На Балтийском заводе горели опилки

Пожар по повышенному номеру сложности утром 26 мая тушили сотрудники МЧС на Балтийском судостроительном заводе. В столярном цехе горели опилки.

Как сообщает региональное управление МЧС, сигнал о пожаре на 27-й линии Васильевского острова поступил в дежурную часть в 9 часов утра. Возгоранию автоматически, из-за назначения объекта, присвоили повышенный номер сложности 1-Бис. В ангаре 30 на 60 метров в столярном цехе в вентиляционной шахте загорелись опилки. Через десять минут пожар был локализован, к десяти утра полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила два квадратных метра. На месте работали 44 спасателя.

Балтийский завод входит в состав Объединённой судостроительной корпорации. Именно с его территории на Камчатку недавно отправилась плавучая атомная энергостанция.