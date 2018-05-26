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26.05.2018 10:45

"Яндекс" подписал соглашение со Смольным о сотрудничестве на транспорте и в образовании

Смольный и "Яндекс" в рамках ПМЭФ-2018 подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут вместе развивать  городские сервисы и  образовательные проекты. 

В частности, речь идет о раскрытии в машиночитаемом виде информации о движении общественного транспорта, о работе медицинских учреждений, о культурных и спортивных мероприятиях. Кроме того,  как сообщает компания, городские власти будут содействовать в открытии образовательных проектов, в том числе "Яндекс.Лицея". Соглашение направлено на релизацию концепции "Умный город".

Справка:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году более 15 тысяч участников.


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