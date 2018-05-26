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26.05.2018 10:33

Депутаты смягчат наказание за соблюдение санкций

Законопроект об ответственности за исполнение антироссийских санкций смягчат — вместо уголовного наказания останется только административное.

Об этом 26 мая пишет РБК со ссылкой на депутата Вадима Деньгина. При этом за действия, которые способствуют введению санкций, отвечать все равно придется по Уголовному кодексу. Деньгин рассказал, что смягчить закон решили после консультаций с бизнес-сообществом. «Логично наказывать бизнес рублем», – пояснил депутат. 

В той части, которая касается помощи иностранным государствам при принятии санкций, законопроект будет уточнен. Ответственность введут за «умышленные действия, имеющие целью добиться введения зарубежных санкций против России», рассказал РБК первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Грозить таким нарушителям будет до 3 лет лишения свободы.

При этом подобные изменения в законопроект вообще могут потребовать его нового внесения в Госдуму. Депутаты не исключили, что в итоге его примут уже только после летних каникул.

Напомним, против принятия законопроекта в его жестком варианте выступали председатель СПЧ Михаил Федотов, бизнес-омбудсмен Борис Титов и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Критически о нем отзывался и глава ВТБ Андрей Костин. Он недавно отказался обслуживать из-за санкций компании Олега Дерипаски, так что мог бы тоже подпасть под действие нового закона. Правда, когда речь зашла о Костине, то выяснилось, что соблюдение американских санкций — не такое уж серьезное преступление.


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