Руководителям кемеровского МЧС предъявлены обвинения

Главе управления МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову и начальнику отдела надзорной деятельности по региону Григорию Терентьеву предъявлены обвинения.

Как сообщает 26 мая Следственный комитет России, Мамонтова обвиняют в халатности и растрате почти двух миллионов рублей. По второму делу следствие ищет подельников начальника управления. Терентьева, как ответственного за организацию и проведение проверок, обвиняют в халатности. Следствие будет ходатайствовать об аресте обоих.

Напомним, Мамонтов и Терентьев были задержаны накануне. СК считает их причастными к гибели 60 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об обысках дома у главы регионального МЧС стало известно ещё в начале апреля.