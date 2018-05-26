Руководителям кемеровского МЧС предъявлены обвинения
Главе управления МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову и начальнику отдела надзорной деятельности по региону Григорию Терентьеву предъявлены обвинения.
Как сообщает 26 мая Следственный комитет России, Мамонтова обвиняют в халатности и растрате почти двух миллионов рублей. По второму делу следствие ищет подельников начальника управления. Терентьева, как ответственного за организацию и проведение проверок, обвиняют в халатности. Следствие будет ходатайствовать об аресте обоих.
Напомним, Мамонтов и Терентьев были задержаны накануне. СК считает их причастными к гибели 60 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об обысках дома у главы регионального МЧС стало известно ещё в начале апреля.
Справка:
Пожар в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Его причиной стало короткое замыкание. В момент ЧП в здании ТРК «Зимняя вишня» не сработала пожарная сигнализация, эвакуационные пути оказались заблокированными. Погибли 60 человек, в основном — дети.
Расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ - причинение смерти по неосторожности, нарушение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее были задержаны 8 человек, среди них – начальник пожарного звена Сергей Генин. Более высокопоставленных представителей ведомства до этого в рамках уголовного дела не привлекали.