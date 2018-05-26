Вандал повредил картину Репина в Третьяковской галерее
Полиция задержала вандала, который повредил картину в Третьяковской галерее.
Как передает 26 мая ТАСС, инцидент произошел накануне. По данным источника издания, вечером 25 мая неизвестный мужчина атаковал картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына»).
«Вечером в пятницу в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины. Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно», – сообщили в ГУ МВД РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.
Справка:
Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» была написана Ильей Репиным в 1883-1885 годах. На ней изображена смерть царевича Ивана, которого якобы смертельно ранил во время ссоры его отец Иван Грозный. В народе картина получила название «Иван Грозный убивает своего сына». Картина была куплена Павлом Третьяковым для его собрания. В 1913-м ее повредил ножом старообрядец Абрам Балашов. Однако Илья Репин переписал испорченные участки. В 2013 году православные акивисты требовали убрать картину из галереи, утверждая, что она «клеветническая», а доказательств убийства Иваном Грозным своего сына нет.