"ЭР-Телеком" снимет показания петербургских счетчиков удаленно

Санкт-Петербург и АО «ЭР-Телеком Холдинг» подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает развитие цифровых решений на основе промышленного интернета вещей в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также улучшение систем учета коммунальных ресурсов на территории города.

Сообщается, что цель проекта – это разработка и массовое внедрение новых цифровых решений, позволяющих повысить технологичность производственных процессов – в частности, осуществлять удаленный автоматизированный сбор показаний приборов учета.

По словам инвестора, на первом этапе предполагается установить 25 базовых станций, а впоследствии довести их число до 100, чтобы покрыть территорию города целиком.

Объем инвестиций составляет около 1 млрд руб. Срок реализации проекта – до 2020 г.

Ранее "ЭР-Телеком" выиграл конкурс на установку в парадных видеодомофонов нового поколения с прямым выходом в Сеть и видеокамерами.