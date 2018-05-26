Еще
13:51 26.05.2018
Новость часа
12:34
Вандал рассказал о нападении на картину Репина: «Водки выпил 100 граммов, и накрыло»
Пришлите свою новость!
13:40
По Петербургу проехали 235 раритетных машин, автобусов и троллейбусов
13:34
Мутко: «Фром май харт из футбол», но из РФС ухожу
13:21
Смольный подписал соглашение с "БалтНедвижСервисом" по трамваю в Славянку
13:09
Дотронуться до Lamborghini на Рубинштейна стоило студенту из Турции сломанной челюсти
12:53
Бывший глава МЧС Кемерово написал рапорт об отставке
12:34
Вандал рассказал о нападении на картину Репина: «Водки выпил 100 граммов, и накрыло»
12:18
Мотоцикл проекта «Кортеж» пойдет в серийное производство в 2019 году
12:11
Рабочего насмерть придавило палетой на складе на Парнасе
12:05
“АвтоВаз” не испытывает проблем с поставками от “Русала”, но на всякий случай ищет замену
12:00
“АвтоВаз” рассказал, что придет на смену Priora
11:59
Вандал атаковал картину Репина из-за «недостоверных фактов»
11:39
Лахта Центр заговорил с петербуржцами
11:28
«Я... свою мечту»: Шнуров написал стихотворение о разводе с женой
11:23
«Беговую» и «Новокрестовскую» откроют для пассажиров сегодня в девять вечера
11:06
Картине «Иван Грозный...» Репина нанесены серьезные повреждения вандалом
11:04
Автор портретов Путина открывает собственный музей на Невском
11:01
Двое детей за сутки выпали из окон 5-го этажа и остались живы
10:56
На Балтийском заводе горели опилки
10:45
"Яндекс" подписал соглашение со Смольным о сотрудничестве на транспорте и в образовании
10:33
Депутаты смягчат наказание за соблюдение санкций
10:18
Руководителям кемеровского МЧС предъявлены обвинения
10:14
Вечеринка у Прохорова: а была ли Рианна? Может, никакой Рианны и не было
10:08
Вандал повредил картину Репина в Третьяковской галерее
10:05
"ЭР-Телеком" снимет показания петербургских счетчиков удаленно
09:58
Невский, мосты и набережные: в центре начинают закрывать движение ради праздника
02:27
Финский фестиваль камерной музыки забросит десант в Петербург
01:54
«Классику на Дворцовой» споют Роберто Аланья и «певица мира» по версии BBC
01:30
Таксы проскачут «орловскими рысаками» и сыграют в квиддич
01:16
В "Соляном городке» научат ремеслам и «чтению» петербургских фасадов
00:54
Швейцарская прокуратура сняла все обвинения в адрес Платини
00:33
Рязань просит включить ее в «Золотое кольцо России»
00:19
Минобороны: Офицеры ГРУ из доклада Bellingcat по сбитому «Боингу» давно уволены
00:11
В Киеве заявили о тайном переселении в Крым миллиона россиян
25/05
Пассажиры в Пулково ждут высадки из самолёта час, очередь возникла из-за ПМЭФа
25/05
Путин предостерег Запад от перехода «красной линии» в отношениях с Россией
25/05
Путин назвал плохим возможный финал мундиаля Россия - Япония
25/05
Костин трудоустроил Трампа после президентства главой Банка России
25/05
МИД РФ обвинил следствие по крушению MH17 под Донецком в заданности поиска виновных
25/05
Спектакль Театра.doc в Петербурге под угрозой: организаторы говорят о давлении ФСБ
25/05
«Площадь Восстания» проверили за час
25/05
Медведев двинул Дворковича в совет директров "Роснано"
25/05
Петербург подписал соглашение о дальнейшем развитии порта Бронка
25/05
Маск посчитал украинцев россиянами
25/05
"Площадь Восстания" закрыли на проверку
25/05
Грузия переименовала Литву
25/05
Путин: США вредят себе, препятствуя другим странам при расчетах в долларах
25/05
Девушки ПМЭФ-2018: возможно, лучшее, что было на форуме
25/05
В лофт-проекте «Этажи» закрывается книжный магазин «Факел»
25/05
На КАД сгорел автобус
25/05
Смольный показал после зачистки Апраксин двор — пока его снова не заняли
25/05
Британию попросили прекратить задержания россиян
25/05
Закрытые вечеринки ПМЭФа: Почем зажигают звезды в Петербурге
25/05
В Петербурге стартует фестиваль талантливых детей с ограниченными возможностями
25/05
«Спасти "Ленинград" от разложения»: вышел новый альбом «Сплина»
25/05
В Петербурге начнут производить новые двигательные компоненты для АЭС и судостроения
25/05
Смольный подписал соглашение о 3-звездочной гостинице на Среднем проспекте
25/05
Путин пообещал, что в 2024-м не пойдет на выборы
25/05
СМИ: Заместителем Шойгу станет Криворучко из «Калашникова»
25/05
Смольный создаст спорткластер вместе с экс-поп-дивой и галеристкой Анной Бариновой
25/05
Сергей Фурсенко заявил, что у «Зенита» после смены стадиона обновился состав болельщиков
25/05
Собчак высказалась в поддержку Сенцова на презентации фильма о своём отце
25/05
Эксперты назвали средний возраст автомобилей в России
25/05
Комиссия ЕС по защите прав потребителей включила Finnair в чёрный список
25/05
Строитель Лахта Центра намерен запустить трамвай до Колпино
25/05
Смольный выгнал торговцев с «Мотостолицы»
25/05
Орешкин и Кудрин ответили телеграм-инсайдерам
25/05
В Петербурге построят Речной вокзал за 2,1 млрд рублей
25/05
Сарри выбрал «Челси», а не «Зенит»
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
26.05.2018 10:05

"ЭР-Телеком" снимет показания петербургских счетчиков удаленно

Санкт-Петербург и АО «ЭР-Телеком Холдинг» подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает развитие цифровых решений на основе промышленного интернета вещей в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также улучшение систем учета коммунальных ресурсов на территории города.

Сообщается, что цель проекта – это разработка и массовое внедрение новых цифровых решений, позволяющих повысить технологичность производственных процессов – в частности, осуществлять удаленный автоматизированный сбор показаний приборов учета.

По словам инвестора, на первом этапе предполагается установить 25 базовых станций, а впоследствии довести их число до 100, чтобы покрыть территорию  города целиком.

Объем инвестиций составляет около 1 млрд руб. Срок реализации проекта – до 2020 г.

Ранее "ЭР-Телеком" выиграл конкурс на установку в парадных видеодомофонов нового поколения с прямым выходом в Сеть и видеокамерами.  

 

Справка:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году более 15 тысяч участников.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
28.04.2018 18:00

В Мурино расширят Шоссейную улицы возле «Ленты»

Работы по реконструкции перекрестка Шоссейной улицы и безымянной дороги на Бугры с расширением последней на участке возле гипермаркета «Лента» планируют начать в мае и завершить до августа. Об этом сообщается на сайте администрации Ленинградской области
ГК «Эталон»
26.04.2018 15:22

На стройплощадке ЖК Botanica продолжаются работы нулевого цикла

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает работы по строительству ЖК Botanica на Аптекарском проспекте Петроградской стороны в соответствии с графиком. В данный момент на строительной площадке жилого комплекса идет погружение свай и установка шпунтовых ограждений.
Setl City
24.04.2018 17:30

Сотрудники Setl City приняли участие в уборке парка Строителей

Сотрудники компании Setl City присоединились к общегородскому субботнику в парке Строителей в Невском районе Петербурга. Вместе с другими добровольцами 21 апреля они очистили парк от мусора и прошлогодней листвы
Материалы рубрики
Новости
Статьи
"ЭР-Телеком" снимет показания петербургских счетчиков удаленно
Лопнувшая труба превратила подвал в Колпино в парную
Краснопутиловскую подтопила холодная вода, движение ограничено
В Купчино труба с кипятком не прошла испытаний на прочность
Водоканал «выключил» фонтан на Лесном
На Лесном проспекте фонтанирует люк
В Смольном рассказали, где зимой больше всего прорывало трубы
В Макулатурном в ходе испытаний из-под земли забил фонтан
Суд и приставы заставили непокорную пенсионерку из Купчино извиниться перед главой ТСЖ
Жительницу Барнаула настиг «гейзер» из трубы. Она отделалась испугом
ТСЖ не дали пожить для себя
На Васильевском острове жильцов 600 домов обманули
Смольный собрался платить по ремонтным долгам
«Газпром» забрался в бюджет через «путинский» ЖКС
Выгребной спор в Толстовском доме
Жилкому прописали экспертизу
Смольный тасует «природные» ГУПы
Владимир Рублевский: Не видел в Петербурге соленых «морей»
Как убрать сосули по закону
Смольный обещал очистить улицы. Но это не точно
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Вечеринка у Прохорова: а была ли Рианна? Может, никакой Рианны и не было

Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Девушки ПМЭФ-2018: возможно, лучшее, что было на форуме

Валерий Сюткин, фото - Вячеслав Зитев/Интерпресс

Закрытые вечеринки ПМЭФа: Почем зажигают звезды в Петербурге

Новости компаний
Setl City
28.04.2018 18:00
В Мурино расширят Шоссейную улицы возле «Ленты»
Работы по реконструкции перекрестка Шоссейной улицы и безымянной дороги на Бугры с расширением последней на участке возле гипермаркета «Лента» планируют начать в мае и завершить до августа. Об этом сообщается на сайте администрации Ленинградской области
ГК «Эталон»
26.04.2018 15:22
На стройплощадке ЖК Botanica продолжаются работы нулевого цикла
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает работы по строительству ЖК Botanica на Аптекарском проспекте Петроградской стороны в соответствии с графиком. В данный момент на строительной площадке жилого комплекса идет погружение свай и установка шпунтовых ограждений.
Setl City
24.04.2018 17:30
Сотрудники Setl City приняли участие в уборке парка Строителей
Сотрудники компании Setl City присоединились к общегородскому субботнику в парке Строителей в Невском районе Петербурга. Вместе с другими добровольцами 21 апреля они очистили парк от мусора и прошлогодней листвы
Фото предоставлено компанией Setl City
23.04.2018 17:30
В ЖК «Солнечный город» состоялся добрососедский субботник
21 апреля в ЖК «Солнечный город» (пр. Ветеранов, д. 169, корп. 3) состоялся добрососедский субботник «Моя улица». Около 150 жителей комплекса присоединились к мероприятию: убрали двор, пешеходные дорожки и поучаствовали в танцевальной разминке.
СК «Полис Групп»
18.04.2018 10:10
Для клиентов «Полис Групп» ипотека от Банка «Санкт-Петербург» от 9,75%*
Банк «Санкт-Петербург» в рамках программы для партнеров снизил проценты по ипотеке.
предоставлено компанией «Северный город»
13.04.2018 16:07
Ultra City получил знак высочайшего класса энергоэффективности
Вторая очередь жилого комплекса Ultra City получила указатель высочайшего класса энергетической эффективности A+ в рамках мартовской выставки «ЖКХ России» в Экспофоруме.
ПАО «Группа ЛСР»
10.04.2018 13:41
В «Цивилизации на Неве» начались продажи коммерческих помещений
«Группа ЛСР» вывела в продажу встроенные коммерческие помещения в «Цивилизации на Неве» – видовом доме масштабного проекта «Цивилизация» в Невском районе Санкт-Петербурга.
ГК «КВС»
09.04.2018 15:03
«КВС» запустила продажи в домах II очереди 5-ой жилой группы в «Новом Сертолово»
Дома жилого микрорайона выполнены в стиле лаконичного классицизма в современной трактовке. Все фасады зданий имеют разные цветовые решения. Изюминка застройки – содействие в сохранении и популяризации исторического наследия Ленинградской области
LEGENDA Intelligent Development
05.04.2018 16:30
«LEGENDA Комендантского» стал проектом года по Move Realty Awards
3 апреля в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей премии Move Realty Awards. Smart-комплекс «LEGENDA Комендантского» удостоился звания проекта года комфорт-класса в Санкт-Петербурге.
предоставлено СК «Полис Групп»
03.04.2018 17:54
Началось возведение 9-го этажа ЖК «Полис на Неве»
Компания «Полис Групп» продолжает строительство нового жилого комплекса комфорт-класса на Октябрьской набережной «Полис на Неве»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.