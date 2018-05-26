"ЭР-Телеком" снимет показания петербургских счетчиков удаленно
Санкт-Петербург и АО «ЭР-Телеком Холдинг» подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает развитие цифровых решений на основе промышленного интернета вещей в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также улучшение систем учета коммунальных ресурсов на территории города.
Сообщается, что цель проекта – это разработка и массовое внедрение новых цифровых решений, позволяющих повысить технологичность производственных процессов – в частности, осуществлять удаленный автоматизированный сбор показаний приборов учета.
По словам инвестора, на первом этапе предполагается установить 25 базовых станций, а впоследствии довести их число до 100, чтобы покрыть территорию города целиком.
Объем инвестиций составляет около 1 млрд руб. Срок реализации проекта – до 2020 г.
Ранее "ЭР-Телеком" выиграл конкурс на установку в парадных видеодомофонов нового поколения с прямым выходом в Сеть и видеокамерами.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году более 15 тысяч участников.