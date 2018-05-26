Вечеринка у Прохорова: а была ли Рианна? Может, никакой Рианны и не было

Самая ожидаемая и самая загадочная вечеринка ПМЭФа-2018, конечно же, была организована Михаилом Прохоровым в ресторане "Шатуш".

Традиция требовала соблюдения правила: ПМЭФ-вечеринка в "Шатуше". По кулуарным разговорам на форуме многие до последнего не знали, стоит ли на что-то рассчитывать. И тем не менее вечером 25 мая набережная Мойки напротив дома 64 была полна гостей.

Главная же интрига так и осталась: самый популярный слух был про то, что именно у Прохорова будет длинноногая и сладкоголосая Рианна. Но гости сохранили тайну. В соцсетях до самой середины ночи так и не появилось ни одного ответа на главный вопрос. Наоборот, светские львицы дразнили тематическими футболками "Рианны не будет" и всячески шутили на эту тему в комментариях.

Публикация от Sergey Buzlanov (@buzlanov) 25 Май 2018 в 3:35 PDT

Из немногочисленных фото и видео, выловленных в Сети, понятно, что хозяин праздника был на месте, а гостям было весело. Даже под отечественные хиты:

И мотор ревет 😂 Публикация от killing_sata (@killing_sata) 25 Май 2018 в 3:56 PDT

К слову, если Рианна в конце концов посетила Петербург, то она, по подсчетам "Фонтанки", должна была стать самой высокооплачиваемой звездой неформального ПМЭФа этого года.