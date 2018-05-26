Швейцарская прокуратура сняла все обвинения в адрес Платини

Швейцарская прокуратура приняла решение снять все обвинения в коррупции с бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини в связи с недостаточным количеством улик. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на письмо прокурора, которое оказалось в распоряжении издания.

В письме прокурора к адвокату Платини Винсенту Солари сказано, что все обвинения против бывшего президента УЕФА были сняты. Платини был допрошен по этому делу "как человек, предоставивший важную информацию", что во Франции приравнивается к статусу свидетеля.

"Мы можем подтвердить, что данное расследование не проводится против Платини в связи с обвинениями его в коррупции. Мы также можем сообщить, что ваш руководитель не будет инкриминирован в этом разбирательстве", – написал прокурор в письме.

В конце 2015 года на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер и Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, были отстранены комитетом организации по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.

Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет. В мае 2016 года Спортивный арбитражный суд сократил срок до четырех лет, но отклонил апелляцию Платини и оставил в силе его отстранение от футбольной деятельности. В июле 2017 года Федеральный суд Швейцарии также отказался удовлетворить его апелляцию.

Платини покинул пост президента УЕФА 14 сентября 2016 года. До этого он считался основным претендентом на пост президента ФИФА. После скандала с Блаттером и Платини руководителем международной ассоциации стал Джанни Инфантино.